Hannity: Biden planifie une aide aux talibans alors que l’économie s’effondre, les Américains désapprouvent les chants anti-Joe

Le président Biden et son administration prévoient d’envoyer l’argent des contribuables américains en Afghanistan alors que l’économie continue de reculer avec une inflation record, une hausse des prix du gaz et le chaos de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré mardi Sean Hannity lors de son monologue d’ouverture – ajoutant que de nombreux Américains sont commencent à montrer publiquement leur frustration à l’égard de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis ont accepté de fournir une aide humanitaire à l’Afghanistan, qui est au bord d’une catastrophe économique, tout en refusant dans le même temps de reconnaître politiquement le nouveau gouvernement taliban du pays, ont déclaré dimanche les talibans. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a qualifié les discussions avec le régime extrémiste de « franches et professionnelles ». L’équipe Biden a toutefois déclaré que les pourparlers au Qatar ce week-end ne devraient pas être considérés comme le signal d’une prochaine reconnaissance officielle du gouvernement taliban à Kaboul.

Hannity a noté que Biden avait passé 40 jours sans mentionner les citoyens américains toujours bloqués derrière les lignes des talibans en Afghanistan, malgré ses dépenses prévues de l’argent des contribuables pour ce pays.

« L’administration Biden prévoit d’envoyer plus d’argent aux talibans. Ils appellent cela de l’aide humanitaire, mais en réalité, là où j’ai grandi, cela ressemble beaucoup à un paiement massif de rançon aux terroristes. »

L’Afghanistan, a-t-il dit, n’est que l’une des longues listes de choses que Biden a touchées qui « devient un désastre absolu ».

Le peuple américain en prend note, a-t-il ajouté, soulignant un incident la semaine dernière à la suite d’une course NASCAR où la foule a crié des chants anti-Biden.

La journaliste de NBC Sports Kelly Stavast interviewait le vainqueur de la course Brandon Brown au milieu des chants tonitruants de « F — Joe Biden » de la foule. Stavast a semblé minimiser les chants et a insisté sur le fait que la foule criait « Allons-y Brandon ».

Depuis lors, les chants « Let’s go Brandon » sont devenus un mème anti-Biden et ont éclaté dans plusieurs événements sportifs et grands rassemblements à travers le pays, comme dans le New Jersey lors d’un match des Jets de New York.

« Allons-y, Brandon est un nouveau favori parmi les Américains », a-t-il déclaré. « Vous, le peuple américain, avez toutes les raisons d’être en colère contre Joe Biden. »

« Il échoue à chaque fois dans ce pays et vous en payez le prix », a ajouté l’hôte. « L’inflation coûte maintenant aux familles 175 $ par mois ou 2 100 $ de plus par an – » compliments de Joe Biden », a déclaré Hannity.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a noté que l’administration de Biden semble également plus investie dans un programme « vert » que dans l’impact économique de ses politiques sur les Américains de la classe ouvrière de tous les jours.

« Au centre de notre crise économique actuelle se trouve un président désemparé qui connaît un déclin cognitif abrupt », a-t-il déclaré, soulignant que Biden avait terminé sa journée de travail dès 15 heures mardi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.