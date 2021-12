Hannity blâme Biden pour avoir « aveuglément » suivi Fauci

L’animateur de « Hannity », Sean Hannity, a déclaré que le président Biden « ne va clairement pas bien » dans son monologue d’ouverture jeudi soir. Hannity a également critiqué le Dr Anthony Fauci, affirmant qu’il « avait besoin d’être licencié il y a longtemps ».

« Les Américains n’aiment pas Anthony Fauci parce qu’il est horrible dans son travail, et il se trompe constamment, et le bar change à chaque heure de chaque jour », a déclaré Hannity. « Si Biden se souciait vraiment d’atteindre tous les Américains, il remplacerait Fauci par quelqu’un de moins toxique. Cela ne semble pas se produire. »

BIDEN PLAINTE QUE FAUCI EST PRÉSIDENT, DIT QU’IL VOIT FAUCI PLUS QUE LA PREMIÈRE DAME

L’animateur de Fox News a frappé Biden pour avoir « aveuglément » fait « tout ce que le Dr Fauci lui a dit de faire ».

Hannity a déchiré les antécédents de Fauci en matière de gestion de COVID-19 qui ont tout commencé avec deux semaines pour ralentir la propagation du coronavirus. L’animateur a également qualifié les positions de Fauci sur les masques d' »évolutives constantes » et a souligné son changement d’avis sur les mandats des vaccins.

« Personne sur Terre n’a été plus incohérent sur COVID-19 que le soi-disant » expert américain « Anthony » Flip-flop « Fauci », a déclaré Hannity.

Pire encore, a poursuivi Hannity, Fauci a menti au Congrès sur les origines du coronavirus, puisque les National Institutes of Health ont financé la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan.

« Il est malhonnête, incompétent et il spécule beaucoup. Et il se trompe souvent. Et il passe plus de temps en tant qu’expert politique à la télévision qu’en tant que médecin. Et plus que tout, il semble aimer les feux de la rampe », a déclaré Hannity.

Hannity a conclu en déchirant Biden comme « pas un rassembleur. C’est un gâchis cognitivement en difficulté d’un marxiste socialiste démocrate du Delaware qui est bien au-dessus de sa tête, et tout le monde le sait. Alors maintenant, il fait tout ce que ses conseillers d’extrême gauche lui disent de faire . »