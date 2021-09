Hannity brûle l’audience du Congrès de Blinken : “Est-il possible qu’une personne soit aussi stupide ?”

in

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, n’a pas hésité à réagir à l’audition du secrétaire d’État Antony Blinken au Congrès lundi, s’interrogeant dans son monologue d’ouverture sur “Hannity” s’il est “possible qu’une personne soit aussi stupide”.

« Où est Mike Pompeo là où nous avons besoin de lui ? » a demandé Hannity, appelant Blinken “si totalement et complètement et complètement ignorant que Neville Chamberlain ressemble à Patton en comparaison”.

PLUSIEURS CONGRÈS GOP DEMANDENT LA DÉMISSION DE BLINKEN PENDANT L’AUDIENCE DU CONGRÈS

“Tony Blinken est ce stupide et un imbécile complet”, a poursuivi Hannity. “[He has] Aucune idée du monde réel. Aucune idée ou compréhension du tout de l’ennemi que sont les talibans. Ils sont nos ennemis. Ce sont des terroristes. À quel point êtes-vous stupide ? Comment est-il possible qu’une personne soit aussi stupide ?”

Hannity a incendié le responsable de Biden pour s’attendre à ce que “les talibans amoureux de la charia protègent les droits des femmes et des filles”. L’animateur a souligné des images troublantes qui semblent montrer des combattants talibans en train de battre une femme que l’on peut entendre crier de douleur.

« Tu ne regardes pas les vidéos, Tony ? Tu ne vois aucun des passages à tabac que nous montrons presque tous les soirs ? demanda Hannity.

“Blinken mentait alors que le monde regardait les talibans en mouvement, ils n’ont rien fait. Quand ils avaient une sécurité totale à Kaboul, ils auraient pu extraire tous les alliés américains et afghans et même les milliards de dollars d’équipement militaire. Donald Le plan de Trump, celui qu’il avait mis en place, nous devions garder la base aérienne de Bagram à perpétuité”, a déclaré l’hôte.

GOP REP. MCCAUL DEMANDE SI POUTINE A MENACÉ BIDEN, BLINKEN DODGES QUESTION

Plus tôt lundi, trois membres républicains différents du Congrès ont déclaré en face au secrétaire d’État qu’il devrait présenter sa démission pour son leadership défaillant dans la région.

Hannity a accepté, disant aux téléspectateurs que si Blinken avait “un quelconque honneur”, il démissionnerait immédiatement.

“Antony Blinken vit une réalité alternative”, a déclaré Hannity. “Il devrait être licencié ou mis en accusation.”