Hannity conseille Rittenhouse sur la réponse aux médias, les démocrates calomnient : « Poursuivez-les tous »

Dans son monologue d’ouverture, l’animateur Sean Hannity a suggéré que l’adolescent acquitté de l’Illinois Kyle Rittenhouse poursuit plusieurs responsables démocrates et experts des médias pour ce qu’il a qualifié de comportement diffamatoire.

« Kyle Rittenhouse devrait les poursuivre tous, tous », a déclaré Hannity. « À commencer par Joe Biden. »

Le candidat de l’époque, Joe Biden, a inclus une image de Rittenhouse dans une vidéo de la campagne 2020 appelant « les suprémacistes blancs ».

Hannity a également pointé du doigt d’autres responsables, dont la députée démocrate de Boston, Ayanna Pressley – ainsi que le candidat au poste de gouverneur du Texas Robert F. « Beto » O’Rourke, le représentant de New York Jerrold Nadler, la représentante démocrate de St. Louis Cori Bush – ainsi que les points de vente CBS Nouvelles et NBC Nouvelles et MSNBC.

En 2020, Pressley a tweeté que Rittenhouse était un « terroriste national suprémaciste blanc de 17 ans » et a faussement affirmé qu’il « avait traversé les frontières de l’État armé d’un AR-15 ».

Rittenhouse, un résident de l’Illinois, s’est procuré l’arme utilisée lors de la fusillade alors qu’il se trouvait dans le Wisconsin. Pressley a en outre demandé que les médias « corrigent [its] maudits titres. »

BOSTON, MASSACHUSETTS – 24 MARS: La représentante américaine Ayanna Pressley (D-MA) prend la parole avant la prestation de serment de Kim Janey en tant que maire de Boston à l’hôtel de ville le 24 mars 2021. (Photo de Maddie Meyer/.) (.)

L’hôte a également souligné la députée du Minnesota Ilhan Omar, une démocrate des villes jumelles – qui a qualifié Rittenhouse de « terroriste domestique qui a exécuté deux personnes »

Sur « Hannity », l’animateur a poursuivi en citant d’autres exemples plus récents d’indignation de gauche, notamment du représentant Jerrold Nadler, DN.Y.

Dans un tweet enflammé plus tôt dans la soirée, le législateur de l’Upper West Side a qualifié le verdict d' »erreur judiciaire » et a suggéré que le DOJ examine de plus près le « précédent » qu’il a établi.

« Kyle Rittenhouse, sur la base de la loi et des preuves, des preuves vidéo et des témoignages est innocent », a déclaré Hannity. « Il a agi en état de légitime défense. Cela est étayé par des témoignages oculaires et même le témoin vedette de l’accusation l’a confirmé devant le tribunal. Un jury a confirmé ce qui était évident depuis des mois – évident pour quiconque agissant de bonne foi. »

ÉTATS-UNIS – 17 JUIN: Le représentant Ilhan Omar, D-Minn., assiste à une cérémonie d’inscription au projet de loi pour le Juneteenth National Independence Day Act dans le Capitole le jeudi 17 juin 2021. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

Les médias et les démocrates « se sont précipités pour juger », a déclaré Hannity, ajoutant qu’ils auraient pu contacter Rittenhouse ou ses avocats pour vérifier les faits avant de le signaler de manière incorrecte ou de le diffamer.

« Maintenant, Kyle Rittenhouse devrait tous les poursuivre en justice – à commencer par Joe Biden », a déclaré l’animateur, ajoutant que dans le domaine médiatique, NBC News pourrait être le « pire délinquant » compte tenu de la façon dont ses hôtes comme Joy-Ann Reid ont traité l’adolescent.

Le juge Bruce Schroeder, qui jugeait le procès, a interdit au personnel de MSNBC d’accéder à la salle d’audience après qu’un pigiste arrêté par la police locale pour n’avoir pas observé un dispositif de contrôle de la circulation aurait déclaré qu’un supérieur lui avait dit de suivre le bus du jury.

Hannity a ajouté qu’en dehors de ceux qui pourraient être responsables de la diffamation de Rittenhouse, d’autres démocrates et personnalités des médias ont généralement été imprudents dans leurs réactions et leur couverture.

Il a souligné le président du House Democratic Caucus, Hakeem Jeffries, un démocrate de New York et critique virulent de « l’incarcération de masse », qui a tweeté plus tôt ce mois-ci que le tribunal devrait incarcérer Rittenhouse et « jeter la clé ».

Le président du caucus démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, DN.Y., rencontre des journalistes à la suite d’une conférence téléphonique avec d’autres démocrates, au Capitole à Washington, le lundi 4 janvier 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

« Mon message à Kyle Rittenhouse : poursuivez-les tous », a déclaré Hannity. « Tenez-les tous pour responsables de leurs mensonges et faites-les payer et respecter la loi », a déclaré l’hôte.

« Ce sont des menteurs, des escrocs et des agents démocrates. Kyle Rittenhouse et les Américains partout, nous méritons mieux », a déclaré Hannity.

« Ils ont toujours tort. Ils se précipitent pour juger et n’autorisent jamais une procédure régulière et n’autorisent jamais la présomption d’innocence », a-t-il déclaré.