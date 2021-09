Hannity déchire Biden en exigeant une «part équitable» au milieu d’un rapport selon lequel il pourrait devoir 500 000 $ à l’IRS et à l’enquête sur l’évasion fiscale de Hunter

Sean Hannity a un message pour Biden

L’animateur de Fox News déchire le jeu de blâme de Biden au milieu de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan et de la crise frontalière et pèse sur sa gestion de la pandémie de coronavirus sur « Hannity »

Vendredi, dans son “Monologue d’ouverture”, Sean Hannity a appelé le président Joe Biden pour hypocrisie apparente après que le démocrate du Delaware a demandé aux contribuables américains “de payer leur juste part” – alors que son propre fils fait l’objet d’une enquête fédérale pour blanchiment d’argent potentiel et un nouveau rapport de le Congressional Research Service dit qu’il peut lui-même devoir à l’IRS 500 000 $ d’impôts Medicare.

L’hôte a également indiqué si les démocrates de Douvres enquêteraient sur les Bidens aussi minutieusement que ceux d’ailleurs ont poursuivi Donald Trump pour cette raison.

Sur « Hannity », l’hôte a souligné la condamnation continue par Biden des agents de la patrouille frontalière, affirmant que des agents à cheval impliqués dans une affirmation désormais démystifiée selon laquelle ils fouettaient les migrants « paieront » pour leurs prétendus méfaits.

“Joe Biden a une rhétorique plus dure pour le peuple américain que pour le Parti communiste chinois”, a ajouté Hannity, notant que Pékin pourrait avoir “des informations compromettantes” sur son fils de 51 ans, R. Hunter Biden.

“Joe Biden aime maintenant faire la leçon et réprimander les Américains pour ne pas avoir regardé votre juste part d’impôts, ce qui est ironique”, a-t-il déclaré, après que Biden ait publiquement réprimandé les citoyens américains pour ne pas payer “de justes parts”.

“Je le pense vraiment – ​​et je viens de l’État américain des entreprises”, a déclaré le président, faisant apparemment référence au fait que le Delaware et sa plus grande ville, Wilmington, en particulier, sont populaires pour la constitution d’entreprises en raison de leurs structures fiscales et politiques économiques bienveillantes.

“Payez votre juste part ? OK Joe, que diriez-vous de vous et Hunter… commencez à payer votre juste part avant de nous faire la morale”, a répondu Hannity.

Gardez à l’esprit que Hunter, votre fils, le gars qui a utilisé du crack qui est probablement compromis par la Russie et la Chine et le Kazakhstan et l’Ukraine, et la Libye — il fait l’objet d’une enquête fédérale. Pourquoi? Évasion fiscale internationale et blanchiment d’argent.”

Dans une déclaration de décembre, Hunter Biden a reconnu que l’avocat américain du Delaware, David Weiss, avait informé ses avocats qu’ils “enquêtaient sur mes affaires fiscales”.

Weiss est notamment l’une des rares personnes nommées par Trump que l’administration Biden a conservées à ce titre. Une source a déclaré à Fox News à l’époque que Hunter avait été signalé dans un rapport d’activité suspecte (SAR) concernant des transactions étrangères suspectes.

Hannity a noté que le président Trump continue d’être sous le feu des critiques du procureur général démocrate de New York, Letitia James, pour ses propres affaires, qui, selon lui, font régulièrement l’objet d’un examen minutieux des médias.

Il s’est demandé à haute voix si la procureure générale du Delaware, Kathy Jennings, envisagerait de se pencher sur la famille Biden aussi fermement que James s’en prend aux Trump.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon le Congressional Research Service – non partisan – Joe, vous pourriez vous-même devoir jusqu’à un demi-million de dollars d’arriérés d’impôts », a-t-il déclaré. « Je me demande si l’AG du Delaware va s’en prendre à vous comme il le fait à Donald Trump. à New York pour exactement la même citation « allégation ». “

Hannity a ajouté que les “faux médias” devraient spéculer autant sur les allégations de Hunter et Joe Biden qu’ils l’avaient fait contre Trump et Donald Trump Jr.

“Ou Joe obtient-il simplement le programme de protection présidentielle comme il avait le programme de protection des candidats parce qu’il est un démocrate libéral et qu’il n’est pas Donald Trump?”