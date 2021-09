Hannity déchire Biden sur l’Afghanistan: les Américains sont “pris en otage … derrière les lignes ennemies”

Le président Biden a laissé tomber l’Amérique – et le peuple américain ne peut pas et n’oubliera pas que, alors que des centaines de citoyens américains restent bloqués dans l’Afghanistan contrôlé par les talibans, a déclaré Sean Hannity vendredi dans son “Monologue d’ouverture”.

Alors que les États-Unis n’ont pas eu de présence officielle en Afghanistan depuis trois jours, Hannity a affirmé que vendredi était le 20e jour où les Américains étaient “pris en otage … derrière les lignes ennemies”.

“Joe Biden a fait échouer ce pays, et nous ne l’oublierons jamais”, a-t-il déclaré.

Le chef des talibans Abdul Baradar est désormais considéré comme le chef de facto de ce pays, après que Biden a retiré toutes les troupes américaines le 31 août.

“Biden n’a rien fait alors que les terroristes talibans ont commencé ce qui était un assaut à grande échelle contre nos alliés, et ils ont commencé une marche qui les a conduits à prendre le contrôle de Kaboul : avril, puis mai, juin, juillet, puis août”, a déclaré Hannity.

TALIBAN APPELLE LA CHINE SON « AMI DE CONFIANCE »

“Et au lieu de riposter à tout moment … comme Donald Trump l’avait dit, Biden a ordonné une retraite à grande échelle, abandonnant base après base au milieu de la nuit, laissant derrière lui des armes, des avions et du matériel militaire, d’importantes données biométriques, tous pour la prise des talibans”, a-t-il poursuivi.

“Au lieu de riposter à tout moment … comme Donald Trump l’avait dit, Biden a ordonné une retraite à grande échelle.” – Sean Hannity

« Il les a maintenant complètement armés.

“En privé, Joe Biden savait que sa politique en Afghanistan s’effondrait rapidement”, a poursuivi Hannity, “mais au lieu d’être honnête avec nous, le peuple américain, au lieu d’avertir les Américains qui étaient là pendant que nous contrôlions Kaboul, d’avertir nos alliés pendant que il avait le contrôle, leur disant que nous allions — il passe à la télévision nationale et dit non, tout va bien”

Hannity a souligné un clip de Biden à qui l’on demandait si une prise de contrôle par les talibans était “inévitable”.

“Non, ce n’est pas le cas”, a répondu le démocrate du Delaware. “Parce que vous avez les troupes afghanes, 300 000 bien équipées, aussi bien équipées que n’importe quelle armée dans le monde. … Ce n’est pas inévitable.”

Hannity a déclaré que Biden s’était trompé à temps et qu’un nouveau reportage de . suggérait que Biden mentait.

“Selon une conversation téléphonique divulguée et une transcription de juillet, nous savons que Joe Biden a également encouragé le président afghan à mentir”, a-t-il déclaré.

“Joe avait besoin d’une victoire politique, donc la perception était plus importante que la réalité que nous savons tous que Joe connaissait et que le reste du monde savait. Et donc en juillet, tout en engageant et en encourageant [exiled Afghan leader] Ashraf Ghani pour changer la perception, Biden a abandonné la base aérienne de Bagram au milieu de la nuit. Ce faisant, il a laissé tous les Américains et chacun de nos alliés afghans à Kaboul totalement, complètement sans défense – et en un mois, les talibans ont facilement marché jusqu’à la périphérie de la capitale afghane. »

“Joe avait besoin d’une victoire politique, donc la perception était plus importante que la réalité que nous savons tous que Joe connaissait et que le reste du monde savait.” – Sean Hannity

Hannity a ajouté que le Washington Post avait précédemment rapporté que la direction des talibans avait ouvertement offert le contrôle américain de Kaboul, mais Biden a refusé et, comme l’hôte l’a décrit, a ordonné la retraite.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Mais ne vous inquiétez pas, Biden nous disait, au peuple américain, il a planifié chaque éventualité. Il a promis que les États-Unis ne laisseraient aucun Américain derrière eux. Il l’a dit encore et encore”, a-t-il déclaré.

“Jeudi 26 août, un kamikaze a fait exploser une énorme bombe aux portes de l’aéroport. Cela a tué 13 braves militaires américains et plus de 150 autres. Oui, leur sang est sur les mains de Joe Biden”, a déclaré l’animateur. mentionné.

“[A]tout cela aurait facilement pu être évité.”