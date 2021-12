Hannity déchire le rapport sur l’emploi aux États-Unis: Biden était censé arrêter le virus, pas l’économie

Dans son monologue d’ouverture vendredi, Sean Hannity a déclaré vendredi que le président Biden « fermait » le mauvais aspect de la vie des Américains ces derniers temps.

Bien qu’il ait vanté le dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis comme un succès record, Biden a été critiqué par des analystes d’autres réseaux, dont CNBC, pour des statistiques plus faibles que prévu.

L’hôte a contrasté la morosité de l’économie de Biden avec la présence continue du coronavirus et, en outre, le penchant de la Maison Blanche à décréter des ordonnances toujours plus strictes et restrictives visant à atténuer la propagation.

Le président Joe Biden fait le point sur le programme de réponse et de vaccination au COVID-19, dans l’auditorium de la Cour sud sur le campus de la Maison Blanche, le jeudi 14 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

« Le rapport sur l’emploi de novembre était catastrophique, bien en deçà de toutes les projections – gardez à l’esprit que nous sommes déjà confrontés à une grave pénurie de main-d’œuvre, une inflation record, des prix du gaz incroyablement élevés, une croissance stagnante, et maintenant il semble que cela se ressaisisse. pire. », a déclaré Hannity.

Hannity a diffusé un clip d’analystes de CNBC critiquant le rapport et a comparé leur commentaire aux remarques d’autosatisfaction de Biden qu’il a faites avant de s’envoler pour Camp David pour le week-end.

Biden a qualifié le rapport sur l’emploi de « nouvelle incroyable » et de preuve d’une « forte » reprise.

« Attendez – je pensais que Biden avait promis de fermer le virus, pas l’économie – que s’est-il passé? » demanda Hannity.

« Un gros problème pour Joe, vous ne pouvez pas mentir pour sortir d’une crise », a-t-il ajouté, affirmant en outre que le président souffre d’un déclin cognitif et a souligné la voix nettement rauque du démocrate du Delaware et les pauses qui s’éclaircissent la gorge.

« Les deux emplois les plus puissants en Amérique sont occupés par des personnes qui peuvent à peine former une phrase convaincante », a-t-il déclaré. « C’est effrayant. »

« Pour aggraver les choses, Joe Biden est maintenant apparemment malade physiquement, avec une sorte de situation nasale – aujourd’hui, il pouvait à peine parler et se rongeait un poumon depuis un certain temps. »

Hannity a souligné qu’il espère effectivement que Biden se remet de la maladie, ajoutant que la Maison Blanche a déclaré que la maladie n’était pas liée au COVID-19, mais plutôt à un rhume qu’il avait contracté de son jeune petit-fils.