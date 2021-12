Hannity: des adversaires américains hostiles se préparent à capitaliser sur le « déclin cognitif » de Biden

Les adversaires américains se préparent à capitaliser sur la faiblesse du président Biden alors qu’il continue de montrer des signes troublants d’un « déclin cognitif évident et significatif », a déclaré Sean Hannity lundi.

L’hôte de « Hannity » a critiqué Biden pour sa mauvaise gestion de la débâcle en Afghanistan dans son monologue d’ouverture, le qualifiant de témoignage de la capacité de l’administration à protéger les intérêts américains à travers le monde.

« Le monde regarde, nos ennemis regardent tous », a déclaré Hannity. « Ils voient Joe Biden sur la scène mondiale. Ils voient sa faiblesse. Ils ne les respectent pas, ils ne le craignent pas. »

DOSSIER – Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour se rencontrer à la « Villa la Grange », à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File Pool)

La mauvaise exécution par Biden du retrait de l’Afghanistan et les mesures de politique étrangère qui ont suivi ont signalé aux acteurs hostiles que « le leader du monde libre, le supposé leader, Joe Biden, est faible et dans un déclin cognitif évident et significatif », a déclaré l’animateur aux heures de grande écoute.

« Tous les acteurs hostiles dans le monde se préparent maintenant à en profiter pleinement », a-t-il averti. « Ils cherchent à capitaliser gros. »

Le président américain Joe Biden rencontre le président chinois Xi Jinping lors d’un sommet virtuel depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 15 novembre 2021. (Photo de MANDEL NGAN / .) (Photo de MANDEL NGAN/. via . ) (Photo de MANDEL NGAN/. via .)

Hannity a souligné ce qu’il a appelé « trois crises très graves à l’horizon », alors que la Russie menace d’envahir l’Ukraine, la Chine répète sa stratégie pour dépasser Taïwan et l’Iran se rapproche de l’obtention de l’arme nucléaire.

« Joe assouplit bêtement les sanctions, comme si cela allait fonctionner », a déclaré Hannity. « Il semble que la plupart du temps, Joe Biden ne sache même pas quel jour de la semaine on est. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors que la Maison Blanche se prépare à aborder les questions à l’étranger, Hannity a déclaré qu’il espérait que l’administration garderait une chose à l’esprit :

« L’apaisement et la faiblesse ne fonctionnent jamais. »