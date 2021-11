Hannity : Donald Trump avait raison, « Sleepy Joe » porte bien son nom

Sean Hannity a critiqué lundi le président Joe Biden pour s’être mis dans l’embarras ainsi que le pays lors de son voyage à l’étranger en Europe dans le cadre du programme de l’administration sur le changement climatique lors de l’ouverture de « Hannity ».

« Ce voyage en Europe a été un désastre total. C’est triste, c’est embarrassant, c’est humiliant. Mais Joe Biden… [takes] un petit caca en public lors d’une réunion sur le changement climatique », a déclaré Hannity à propos de Biden lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021.

« Et puis, bien sûr, un assistant doit se précipiter pour Joe. Bonjour, Joe. Joe, Joe, réveillez-vous, Joe. C’est le dernier moment humiliant de Biden. »

« Je suppose que Donald Trump avait raison. ‘Sleepy Joe’ porte bien son nom cette semaine », a déclaré Hannity.

Trump a qualifié Biden de « Sleepy Joe » tout au long de la campagne présidentielle de 2020. Trump a également appelé Biden « Sleepy Creepy Joe ».

« Joe est dans son sous-sol », a déclaré Trump. « Il ne sort pas. Personne ne lui pose de questions. »

Hannity a déclaré que lorsque Biden « ne s’assoupissait pas … il était occupé à s’excuser, y compris des excuses générales à l’Europe pour les mauvaises manières de l’Amérique » concernant l’impact sur l’environnement.

« Vraiment, Joe ?… Nous avons sauvé l’Europe et le monde… Et sous Donald Trump, les émissions nettes de carbone… ont considérablement diminué. En fait, Joe. Donald Trump a mené chaque pays à réduire la production de carbone. Donc, au lieu de Joe Biden s’excusant auprès de l’Europe, il devrait leur montrer comment nous avons fait. »

Hannity a ensuite blâmé Biden pour le déclin de l’indépendance énergétique de l’Amérique obtenue sous Trump. « Joe, tu t’es débarrassé de l’indépendance énergétique que Donald Trump t’avait remise. Tu as à lui seul réduit l’offre sur le marché mondial parce que tu as opté pour le socialisme radical du New Green Deal. »

« Nous devons maintenant aller dans des pays qui nous détestent et les supplier de produire plus de pétrole parce que vous avez artificiellement réduit notre approvisionnement », a déclaré Hannity.

« Joe, tu as poussé nos alliés d’Europe occidentale dans les bras de cet acteur hostile, Vladimir Poutine, [by] donner à Vladimir cette dispense spéciale de pipeline tout en supprimant simultanément des emplois de carrière bien rémunérés pour les Américains sur le pipeline Keystone XL… Excellent travail, Joey », a-t-il déclaré. « Et maintenant [Biden has] réduit notre approvisionnement en pétrole et en gaz. Et … il supplie l’OPEP, l’Arabie saoudite, le Moyen-Orient et Vladimir Poutine de pomper plus de pétrole. »

Hannity a ensuite martelé Biden pour avoir semblé utiliser des noms préparés lorsqu’il a répondu aux questions. Biden a déclaré: « On me dit que je devrais commencer par AP. »

« Joe Biden ne veut pas ou ne peut pas avoir une longue discussion ouverte et non scénarisée avec la presse », a-t-il déclaré. « Vous êtes le président, Joe. Vous décidez. Votre personnel ne devrait pas prendre cette décision à votre place. »

Hannity a ensuite énuméré ce qu’il croyait être les échecs de Biden.

« En ce moment, l’Amérique est confrontée à une croissance économique rapide, lente, une inflation record, une pénurie massive de travailleurs en partie à cause de vos politiques, un fiasco de la chaîne d’approvisionnement à cause de vos politiques. Des prix de l’énergie élevés – ce qui signifie que tout le monde paie plus pour tout, une crise que vous avez provoquée à la frontière américaine. [Not to mention], Américains, vous avez abandonné l’Afghanistan.

« Tu n’as pas de plan. [Except] se contenter de moins, payer plus. À moins, bien sûr, que vous soyez un immigrant illégal, des règles spéciales s’appliquent à vous. »