Hannity et Cheney partagent une vision du monde

MSNBC Nicolle Wallace, un ancien agent politique républicain, a creusé mercredi soir la pureté idéologique de Fox News, accusant le réseau d’avoir purgé « les ennemis de leur mouvement » même s’ils sont d’accord avec eux sur tout sauf « la question de Trump ».

Wallace a fait ces commentaires lors d’une discussion avec un ancien responsable de l’administration Trump, devenu critique, Miles Taylor à propos du présentateur de Fox News Chris Wallace quitter le réseau.

Taylor a dit : « Je ne pense pas que Chris [Wallace] a déclaré publiquement qu’il était parti parce que Fox News allait dans la mauvaise direction, il a probablement une clause de non-dénigrement, il ne peut pas dire ça.

« Mais regardez où vont les lignes de tendance, les gens commencent à quitter ce réseau », a-t-il poursuivi, ajoutant :

Maintenant, nous devrions nous poser la question « qui est toujours là ? » Paul Ryan est membre du conseil d’administration de Fox, ayant peut-être une influence positive, mais pourquoi ces personnes restent-elles en orbite ? Ils ont une opportunité comme Jonas Goldberg partir, souligner l’hypocrisie et, espérons-le, retirer certains de ces téléspectateurs et revenir vers la vérité.

Wallace a ensuite ajouté: « Vous savez, si vous regardez Fox News, ils sont aussi déterminés à purger les ennemis de leur mouvement qu’à défendre les champions de leur mouvement, Donald Trump. «

Elle a continué:

Et, ce qu’ils ont fait pour Liz Cheney et Adam Kinsinger, qui je pense sont en privé sur le sérum de vérité. Des gens comme Sean Hannity voient le monde exactement comme Liz Cheney, il a certainement fait croire qu’il le faisait depuis 20 ans, mais elle doit être purgée, elle doit être détruite, je suis sûr qu’ils donneront du temps d’antenne à ses principaux challengers et je me demande où vous pensez que cela nous mène, pas seulement Fox permettant Trump et le Trumpism, mais être des participants volontaires à la purge des gens, pas avec qui ils sont en désaccord, pas sur quoi que ce soit, pas sur le 11 septembre, pas sur la politique étrangère, pas sur quoi que ce soit, juste sur la question de Trump.