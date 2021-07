Hannity éviscère Fauci sur les nouvelles considérations relatives au mandat des masques: “Alors maintenant, nous sommes censés ignorer la science?”

Ville après ville, les restrictions draconiennes de la gauche sur les coronavirus reviennent, a averti Sean Hannity dans son émission lundi, après que le Dr Anthony Fauci a suggéré que le retour des mandats de masques est “à l’étude” et qu’il fait “partie de la discussion” autour la décision.

“Il y a deux mois, c’est Joe Biden qui a fièrement déclaré une politique de” vax ou masque “, a déclaré l’hôte de” Hannity “. “Eh bien, maintenant, le CDC envisage une nouvelle, nouvelle, nouvelle politique révisée de vaccination et un masque. Combien de messages contradictoires supplémentaires le peuple américain recevra-t-il ? Un masque, deux masques, pas de masque, une messe, un masque à l’intérieur et un masque à l’extérieur et peut-être un masque à perpétuité et maintenant, peu importe ce que nous avons dit avant ?

FAUCI DIT DE NOUVEAUX MANDATS DE MASQUES SOUS « EXAMEN ACTIF »

“Et rappelez-vous”, a-t-il poursuivi, “selon les démocrates, la foule des médias et le grand flip-flop Dr Anthony Fauci, eh bien, la vie est censée revenir à la normale pour les Américains vaccinés. C’est ce qu’ils nous ont dit.”

Fauci a été interrogé par le présentateur de CNN Jake Tapper samedi pour savoir s’il faisait partie de conversations avec de hauts responsables de la santé sur l’opportunité d’imposer un mandat de masque à l’échelle nationale pour les Américains vaccinés, et s’il pense que les masques devraient être ramenés.

Fauci a déclaré que la mise en œuvre des mandats de masques était “en cours d’examen” et qu’il faisait “partie de la discussion”, mais n’a pas précisé s’il soutenait ou non les mandats de masques.

« Comment est-ce que cela suit la science que tout le monde était censé suivre ? » Hannity a riposté. « Sommes-nous censés ignorer la science ?

Le “masque obsédé de la gauche en Amérique ne suit pas la science”, a-t-il déclaré. “Ils paniquent, échouent, basculent et basculent tous les jours.

Cela dit, Hannity a encouragé les téléspectateurs à prendre ce “virus au sérieux”.

“Oui, c’est mortel”, a-t-il affirmé. “Nous pouvons lire les chiffres et cela peut vous tuer. Je crois en la science. Je crois en la science de la vaccination mais je ne suis pas votre médecin. Je ne vais pas vous donner de conseils médicaux à vous ou à qui que ce soit et franchement comme beaucoup d’Américains, J’en ai marre des politiques et des conseils en constante évolution, c’est comme le gang qui ne peut pas tirer directement, alors oui, prenez cela au sérieux.

“Faites vos propres recherches approfondies. Parlez à de vrais professionnels de la santé en qui vous avez confiance. Parlez à votre ou vos propres médecins, examinez les données, prenez en compte vos antécédents médicaux uniques, votre état de santé actuel, prenez votre propre décision en consultation avec vos médecins, mais si la foule des médias continue de paniquer et de minimiser l’efficacité des vaccins avec des mandats de masque et des verrouillages, la confiance sera encore plus érodée et peut-être même brisée à jamais.”