Hannity fustige Biden pour la “catastrophe” afghane et appelle à la démission de hauts responsables du cabinet

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a ouvert son émission “Hannity” mercredi, dénonçant l’administration Biden pour le “nombre inconnu” d’Américains qui restent piégés derrière les lignes des talibans en Afghanistan, dans ce que Hannity a qualifié de “l’une des plus grandes débâcles et catastrophes de politique étrangère dans le l’histoire de cette grande république.”

Hannity a qualifié le président Biden de « veule » et « pathétique » après que le commandant en chef a prononcé aujourd’hui une allocution sur COVID-19 sans répondre aux questions des médias sur l’Afghanistan.

Hannity a également blâmé les principaux conseillers et membres du cabinet du président, les appelant à démissionner en raison du “retrait à courte vue” qu’ils ont établi.

“Joe Biden, son secrétaire d’État, son secrétaire à la Défense, son conseiller à la sécurité nationale, ils ont trahi nos concitoyens d’une manière dont je n’aurais jamais pensé être témoin de mon vivant”, a déclaré l’animateur de Fox News. “Son secrétaire d’État, son secrétaire à la Défense, franchement, ils devraient tous démissionner en disgrâce. Le général Milley est évidemment complètement incompétent et il doit partir. … Toute autre personne qui a planifié ce retrait idiot et à courte vue et n’a pas vu l’écriture évidente c’était sur le mur, ils ont tous besoin d’y aller et d’être renvoyés.”

Hannity a décrit le sort horrible de nombreux Afghans aux mains des talibans, des jeunes filles forcées à l’esclavage sexuel, une femme qui aurait été tuée pour ne pas avoir porté de couvre-chef, à l’exécution de militaires afghans et de leurs familles.

“Nous avons perdu contact avec une personne fournissant à Fox News des images de l’extérieur de l’aéroport”, a détaillé Hannity, avant de relayer le dernier message reçu de cette source : “Aujourd’hui, j’essayais de prendre une vidéo, j’étais près de l’aéroport et des talibans. m’ont vu et ont pris mon téléphone portable et ils m’ont très violemment battu.”

Hannity a décrié le carnage et le chaos en Afghanistan comme « évitables », affirmant que le président Biden aurait pu maintenir la base aérienne de Bagram jusqu’à ce que tous les Américains soient expulsés du pays.

“Tout le monde en Afghanistan est maintenant à la merci des talibans. … Des milliers d’Américains et des milliers de nos amis et alliés pourraient bientôt périr franchement, à cause de Joe Biden. Je suppose qu’il s’en fiche ou qu’il n’a aucune idée du tout.”

“Prions pour ceux qui sont maintenant en Afghanistan”, a conclu Hannity, “qui ont été abandonnés, abandonnés et laissés à eux-mêmes.”