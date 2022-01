Hannity fustige Biden pour son discours partisan sur les «droits de vote» et l’appelle à remédier aux inégalités dans le Delaware

Sean Hannity a critiqué le président Joe Biden pour son discours à Atlanta mardi où il a comparé ses critiques républicains aux ségrégationnistes démocrates.

Biden a affirmé que les droits de vote étaient érodés par les législatures des États républicains qui instituaient l’identification des électeurs et d’autres mesures, y compris la Géorgie, où il s’est exprimé.

Hannity a souligné que Biden n’avait rien dit à propos de son propre État d’origine, où il y a plus de ce que le président et les démocrates considèrent comme de la « suppression des électeurs » que dans les États qu’ils ciblent souvent comme la Géorgie et le Texas.

Les responsables de Douvres n’ont historiquement pas autorisé le vote anticipé en personne, bien qu’une loi signée par le gouverneur démocrate John Carney qui établit une fenêtre de 10 jours soit entrée en vigueur le 1er janvier, mais n’était pas en vigueur pour les élections de 2020.

Alors que de nombreux États autorisent le vote par correspondance sans excuse, le Delaware exige une raison pour être dûment assermenté sur une demande, a déclaré Hannity.

Hannity a déclaré que le projet de loi que Biden vantait mardi, le John Lewis Voting Rights Act parrainé par la représentante démocrate Terri Sewell de l’Alabama, est un abus de langage et une prise de pouvoir partisane qui cède les droits des États au gouvernement fédéral d’une manière constitutionnelle douteuse.

Le président Joe Biden, le sénateur Jay Rockefeller, le gouverneur Joe Manchin et le sénateur Robert Byrd. (Photo de Christina Jamison/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

« Tout comme l’État de DC, l’idée de l’État de Porto Rico, il s’agit d’une prise de pouvoir et de truquer le système », a-t-il déclaré. « Cela n’a rien à voir avec les droits de vote réels, et c’est pourquoi Joe était en Géorgie – et non dans l’État d’origine de Joe, le Delaware, où les règles de vote dans son État, où il a servi pendant 575 000 ans, sont beaucoup plus restrictives. «

« Les lois de la Géorgie sont parmi les lois électorales les plus accessibles du pays », a-t-il déclaré. « Ils ont 17 jours de vote anticipé en personne. Ils ont des boîtes de dépôt dans chaque enceinte. Vous n’avez pas besoin d’excuse pour obtenir un bulletin de vote par correspondance ou par correspondance. Vous avez besoin d’un courrier et d’un motif de vote dans le Delaware. »

« Alors pourquoi ne s’en prennent-ils pas au Delaware. Pourquoi Joe n’a-t-il pas levé le petit doigt toutes ces années pour rendre le vote plus accessible dans son pays d’origine? »

Hannity a discuté de l’affirmation de Biden, qu’il s’est coupée au milieu d’une phrase, d’avoir été arrêté alors qu’il était actif dans le mouvement des droits civiques des années 1960.

« Cela ne s’est jamais produit », a déclaré Hannity à propos du plaidoyer présumé de Biden, notant que le président de l’époque, Lyndon Johnson, avait besoin d’un soutien républicain croisé pour adopter la loi sur les droits civils.

Le sénateur Robert C. Byrd, DW.V., lors d’une cérémonie au Capitole des États-Unis en l’honneur de sa contribution à l’éducation. (Photo de Scott J. Ferrell/Congressional Quarterly/.)

« [Biden] était occupé à essayer d’arrêter l’intégration des écoles publiques lorsqu’il s’est associé à l’ancien Klansman Robert « KKK » Byrd et, comme l’a dit Joe, il craignait que les écoles publiques ne grandissent dans des écoles qui étaient des « jungles raciales ». » dit Hannity.

« Joe a dit que maintenant, selon Joe, si vous ne soutenez pas sa prise de contrôle aux élections fédérales, vous êtes un ennemi intérieur des États-Unis qui se range du côté de Jefferson Davis et du Ku Klux Klan – eh bien, il doit en savoir beaucoup à ce sujet . Qui est le meilleur ami de l’ancien Klansman ? »

Hannity a diffusé une photo de Biden applaudissant aux côtés de Byrd et du gouverneur de Virginie-Occidentale de l’époque, Joe Manchin, lors d’un rassemblement électoral de 2008 à Charleston.

Lors de son discours mardi, Biden a également mis en garde contre une dichotomie entre les partisans et les opposants au projet de loi de révision de la loi électorale des démocrates, demandant à la foule s’ils voulaient être « du côté du Dr King ou de George Wallace ».

Wallace, ancien gouverneur démocrate de l’Alabama et candidat à la présidentielle, a proclamé dans son discours d’investiture au poste de gouverneur de 1963, « la ségrégation maintenant, la ségrégation demain, la ségrégation pour toujours ».