Hannity incendie Biden après l’audience explosive du Sénat: tous ceux qui ont témoigné ont dit qu’il mentait

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a sonné mardi “Hannity”, affirmant que le président Joe Biden avait été pris dans un autre “mensonge flagrant” au milieu des efforts chaotiques pour mettre fin à la guerre en Afghanistan.

Les commentaires de Hannity font suite à une audition au Sénat avec des chefs militaires concernant la gestion par l’administration Biden de la crise en Afghanistan qui a laissé des alliés bloqués et un danger accru dans la région.

“45 jours depuis que des centaines et des centaines d’Américains, leurs familles abandonnées derrière les lignes ennemies. 45 jours depuis que des milliers de détenteurs de cartes vertes, des personnes éligibles pour être dans ce pays légalement ont été abandonnées. 45 jours depuis des milliers de détenteurs de SIV (Special Immigration Visa) et leurs familles ont été abandonnées et nos alliés afghans. Et 40 jours depuis que Joe Biden a menti au monde entier et a promis de rester en Afghanistan jusqu’à ce que chaque citoyen américain soit en sécurité hors du pays », a-t-il déclaré.

“Malheureusement, ce n’était pas le seul mensonge flagrant de Joe Biden, car aujourd’hui à Capitol Hill, les meilleurs conseillers militaires de Biden, ils l’ont contredit encore et encore.”

Hannity a cité une interview d’août entre Biden et George Stephanopoulos d’ABC dans laquelle, le président a affirmé que la nécessité de maintenir une présence militaire en Afghanistan n’était pas une recommandation émise par ses conseillers.

Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ce n’était pas le cas.

“Notre soi-disant commandant en chef. Vous vous souvenez du 19 août ? Il a déclaré à son collègue socialiste démocrate George Stephanopoulos à ABC que ses conseillers militaires ne recommandaient pas le maintien de la présence militaire américaine en Afghanistan”, a déclaré Hannity. “Selon tous ceux qui ont témoigné aujourd’hui à Capitol Hill sous serment, ils disent que Joe Biden mentait.”

Hannity a également affirmé que les commentaires de Biden, déclarant qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de maintenir une présence militaire en Afghanistan, n’étaient pas le “seul mensonge que nous ayons appris aujourd’hui”, affirmant que le président était “moins véridique” sur les capacités antiterroristes de l’Amérique. ainsi que la probabilité d’un effondrement du gouvernement en Afghanistan.

Hannity a attribué les actions ou l’absence de Biden à son désir de “se vanter” d’avoir été le fer de lance de la fin réussie de la plus longue guerre américaine.

“Joe Biden a continué à se précipiter dans son retrait bâclé et très évitable de toute façon parce que Joe voulait se vanter d’avoir mis fin avec succès à la plus longue guerre des États-Unis.”

Hannity a ensuite appelé le général Mark Milley pour une partie de son témoignage où il a discuté de l’avertissement de la Chine si l’ancien président Trump tentait une attaque militaire improbable.

« D’après les allégations – et Milley a même essayé de les défendre aujourd’hui – Milley a promis à la Chine communiste, notre ennemi juré, un régime hostile lors de deux appels téléphoniques secrets. Il les avertirait si le président Trump décidait d’attaquer. dit Hannity.

“Sous serment, la réponse de Milley était au mieux, sournoise, bien qu’à un moment donné, il admet à peu près carrément que, oui, il les avertirait”, a-t-il ajouté.