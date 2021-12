Hannity: Kamala Harris est terrible dans son travail, et maintenant nous savons pourquoi

Sean Hannity a critiqué la vice-présidente Kamala Harris pour n’avoir pas été à la hauteur de ses responsabilités à la Maison Blanche lundi « Hannity ».

En mars, le président Joe Biden a nommé Harris pour gérer la crise frontalière au milieu des rencontres croissantes entre les immigrants illégaux et la patrouille frontalière.

« En fait, aucun vice-président dans l’histoire des États-Unis n’a une cote d’approbation inférieure à celle de Kamala Harris », a déclaré Hannity. « C’est peut-être parce que la vice-présidente est terrible dans son travail … Depuis qu’elle a été nommée tsar des frontières il y a neuf mois, Harris n’a rien fait pour résoudre la crise. »

TEXAS, USA – 19 SEPTEMBRE : des migrants sont vus au Rio Grande près du port d’entrée de Del Rio-Acuna à Del Rio, Texas, le 18 septembre 2021. (Photo de Charlie C. Peebles/Agence Anadolu via .) ( Photo de Charlie C. Peebles/Agence Anadolu via .)

« Encore une autre caravane massive … se dirige vers nous et Kamala Harris n’a aucun plan d’action, aucune résolution, aucun projet futur de visiter la frontière, absolument rien », a déclaré Hannity. « Au fait… est-ce que quelqu’un est surpris ? D’après les rapports, Harris refuse souvent de lire les briefings, n’est souvent pas préparé aux… défis quotidiens… en tant que vice-président. »

Vice-président Kamala Harris, 16 novembre 2021. (AP Photo/Patrick Semansky) (AP Photo/Patrick Semansky)

Un rapport du Washington Post a décrit Harris comme un « intimidateur » et l’environnement de travail comme « destructeur d’âmes ». La veep aurait également réprimandé ses employés pour son manque de préparation malgré l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas lu les briefings.

« Au lieu de faire son travail, le tsar de la frontière passe maintenant d’innombrables heures à réprimander son propre personnel, selon de nombreux rapports. Apparemment, Kamala Harris est une telle menace que certains la qualifient ouvertement d’intimidateur destructeur d’âmes. Aïe », dit Hannity.

CNN a rapporté qu’il y avait « un dysfonctionnement et un manque de concentration » dans l’aile de Harris à la Maison Blanche. Les relations entre les bureaux de Biden-Harris seraient tendues, malgré les relations cordiales entre le vice-président et le président Biden.

« Maintenant, bien sûr, au milieu de s’en prendre à ses propres employés, Kamala a également trouvé le temps de redécorer son propre bureau avec des œuvres d’art soigneusement conservées … Apparemment, selon Kamala, la crise frontalière peut attendre. Son bureau avait désespérément besoin d’un relooking . »