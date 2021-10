Hannity : la classe moyenne paie le prix du programme socialiste de Biden

Alors que le président Biden continue de superviser une crise de la chaîne d’approvisionnement avec des prix des produits de base incontrôlables, une inflation rapide et un taux de chômage élevé malgré un nombre record d’offres d’emploi, Sean Hannity a déclaré dans son monologue d’ouverture, que collectivement, c’est la recette du socialiste. programme que le démocrate du Delaware promeut et exécute, et cet onglet va directement à la classe ouvrière.

Sur « Hannity », l’hôte est revenu sur un discours de souche de Biden en 2019 lors de la campagne électorale à Peterborough, New Hampshire, où le démocrate a répondu à la question d’un homme inquiet sur la pollution par les combustibles fossiles en promettant de « supprimer les subventions aux combustibles fossiles , numéro un, – numéro deux tenant [companies] responsable de ce qu’ils ont fait. »

Biden a poursuivi en disant à l’homme qu’il « ne plaisantait pas – je vais les mettre en prison ».

« Il veut mettre les dirigeants du pétrole en prison ? C’est l’élément vital de l’économie mondiale. Si vous trouvez une énergie moins chère et plus propre dans laquelle je suis. Jusque-là, le pétrole, le gaz et le charbon sont l’élément vital de l’économie mondiale », a déclaré Hannity dans réponse.

Hannity a déclaré que l’inflation d’aujourd’hui, la crise de la chaîne d’approvisionnement et l’explosion des prix du gaz sont le produit de cette politique promise :

« C’est ce que Joe a promis de faire – tout cela était à dessein. En 2019, il a juré de sacrifier les emplois de col bleu et de détruire l’industrie pétrolière et gazière au nom du changement climatique. »

Avec la pénurie de main-d’œuvre et la crise de la chaîne d’approvisionnement induites par les politiques de l’administration Biden, Hannity a déclaré que le pétrole et le gaz sont la matière première nécessaire à un marché prospère – et que cela fait maintenant défaut.

« Alors maintenant, non seulement tout est plus cher, mais aussi, cela peut prendre des mois pour arriver par la poste. »

Aggravant les problèmes de la classe ouvrière, a poursuivi Hannity, l’Internal Revenue Service cherchera à passer au peigne fin les comptes bancaires pour surveiller les transactions de plus de 600 $, selon une entrée dans la législation imminente sur l’infrastructure humaine.

« Tout ce que vous achetez… tout l’argent que vous transférez pour plus de 600 dollars, les démocrates veulent le savoir », a-t-il déclaré.

« Vous donnez 600 $ à votre fils ou votre fille ? Les démocrates veulent le savoir… Pourquoi ? Pour qu’ils puissent trouver un moyen de le taxer et de vous sécher. »

« Le socialisme du Green New Deal n’est pas bon marché – et ils recherchent donc des moyens nouveaux et créatifs de le payer. »