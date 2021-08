Hannity : le Dr Fauci devrait être licencié, il s’est trompé trop souvent

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a critiqué l’administration Biden pour sa mauvaise communication concernant la variante delta et les cas révolutionnaires appelant le Dr Anthony Fauci à être licencié, lundi sur “Hannity”.

“Au lieu de communiquer une stratégie cohérente pour ce que nous savons maintenant être la variante delta, l’administration Biden attaque même leurs secrétaires de presse dans la foule des médias, c’est à quel point ils sont désespérés. Un membre du personnel de la Maison Blanche a appelé la couverture de la percée COVID-19 cas, ‘complètement irresponsable’ disant, ‘la couverture médiatique ne correspond pas au moment et a été hyperbolique.’

Hannity a décomposé les faits entourant les cas révolutionnaires en déclarant : « Il y a eu un nombre important de cas révolutionnaires aux États-Unis, où les Américains, oui en fait, ont été testés positifs pour COVID-19, mais ils étaient complètement vaccinés. Jusqu’à présent, au moins 125 000 de ces cas ont été signalés, mais nous nous attendons malheureusement à ce que ce nombre augmente. »

Hannity a ajouté que ces cas ne se sont produits que chez environ 0,075% des Américains vaccinés, parmi lesquels le sénateur Lindsey Graham, R-SC, qui a annoncé lundi qu’il était l’un des cas les plus touchés.

“Nous ne créons pas d’hystérie à but lucratif, car l’administration Biden accusait vraiment les gens de NBC et leurs alliés fiables dans la foule des médias. Nous vous donnons simplement des faits et une perspective honnête … Une chose est sûre, ils l’ont dit vous, si vous vous faites vacciner, la vie reviendra à la normale, et ce soir, nous demandons maintenant à juste titre à quel point cela pourrait-il potentiellement devenir grave? Nous avons besoin et nous méritons des réponses véridiques. “

Hannity a poursuivi: “Le Dr Fauci doit être licencié. Il s’est trompé trop souvent.”

Hannity a en outre fustigé l’administration pour ses messages et son incapacité à fournir des directives claires et cohérentes.

“Les mandats de vaccins sont une idée terrible, tout comme les passeports de vaccins. C’est franchement un affront aux principes de confidentialité médicale, votre confidentialité médicale est importante, la confidentialité médecin-patient qui compte également. J’ai dit à plusieurs reprises sur ce programme s’il vous plaît prenez covid au sérieux, veuillez faire vos propres recherches, veuillez prendre en compte vos antécédents médicaux uniques, votre état de santé actuel. Veuillez consulter votre ou vos médecins ou professionnels de la santé en qui vous avez confiance. »