L’animateur de Fox News, Sean Hannity, n’a fait aucun effort sur le retrait afghan “à moitié cuit” du président Biden mercredi, accusant l’administration des “milliers” de morts qui devraient résulter de l’évacuation bâclée des États-Unis.

“Joe Biden avait tort et maintenant, grâce à son plan de retrait à moitié cuit, des milliers de personnes, il est garanti à ce stade qu’elles mourront malheureusement”, a déclaré Hannity aux téléspectateurs. « Les Afghans qui nous ont aidés mourront et les Américains de partout seront moins en sécurité. Dans moins de six jours, tous ceux qui sont restés en Afghanistan et qui ont aidé les États-Unis ou le gouvernement afghan ainsi que leurs familles seront tués par les talibans.

À moins d’une semaine de la date limite du 31 août de Biden, Hannity a fait de sombres prédictions pour les alliés des États-Unis qui sont susceptibles d’être « traqués » et « assassinés » par des islamistes radicaux si les États-Unis ne les évacuent pas à temps.

“L’Amérique a laissé derrière elle toute la base de données maintenant en possession des talibans. Ils seront tous pourchassés et quand ils seront attrapés, ils seront assassinés et Joe Biden est la personne que vous pouvez blâmer. Et pensez à cela, beaucoup d’entre eux seront assassinés avec les armes mêmes que Joe Biden… n’a pas détruites.

LE SECRÉTAIRE BLINKEN MET UN NUMÉRO SUR LES AMÉRICAINS ACTUELLEMENT BLOQUÉS EN AFGHANISTAN

“Cela comprend 75 000 véhicules blindés, 208 hélicoptères Black Hawk et autres avions”, a poursuivi Hannity. “N’oublions pas les milliers de lunettes de vision nocturne, d’uniformes, de gilets pare-balles, d’autres équipements de protection – et pour couronner le tout, les talibans ont même désormais accès aux données biométriques laissées sur place. Cela signifie pour tout Afghan ou toute personne qui a aidé, les forces américaines au cours des 20 dernières années, on leur dira de regarder dans cet ordinateur et s’il y a une correspondance, cette personne mourra”, a souligné l’hôte.

Les commentaires de Hannity sont intervenus peu de temps après que l’ambassade des États-Unis en Afghanistan a averti les Américains piégés dans le pays de ne pas se rendre à l’aéroport en raison de menaces pour la sécurité, et a exhorté ceux qui se trouvaient à certaines portes de l’aéroport à sortir immédiatement, dans une déclaration surprenante plus tôt jeudi.

Dans quelques jours à peine, “l’aéroport sera sous le contrôle total des talibans et quiconque restera sur place n’aura aucune issue”, a déclaré Hannity.

« À cause de Joe Biden, notre peuple et nos concitoyens seront littéralement à la merci des terroristes talibans. »