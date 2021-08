Hannity: les États-Unis «souffrent des conséquences de la faiblesse de Biden» avec 13 militaires tombés au combat et un nombre incalculable d’Américains bloqués

Vendredi, dans son monologue d’ouverture, Sean Hannity a déclaré que “l’Amérique mérite mieux” que la faiblesse du leadership du président Joe Biden, prédisant que la crise afghane “pourrait empirer avant de s’améliorer”.

“De toute évidence, il y a beaucoup de questions importantes auxquelles il faut répondre, mais Joe Biden ne veut pas ou ne peut pas y répondre”, a-t-il déclaré, qualifiant le démocrate du Delaware d'”incohérent… abasourdi et confus” lors d’une apparition publique au White Maison le jeudi.

Hannity a déchiré l’affirmation apparente de Biden qu’il s’en tiendrait à sa date limite du 31 août auto-imposée et acceptée par les talibans pour la conclusion des opérations de retrait et d’évacuation de Kaboul, faisant référence au potentiel qu’il existe un nombre incalculable de citoyens américains et d’individus alignés sur les États-Unis qui pourraient devenir des talibans. des cibles bloquées derrière les postes de contrôle des militants et dispersées dans tout le pays.

“Nous ne laissons personne derrière nous. Nous sauvons notre peuple pris au piège derrière les lignes ennemies. Nous répondons aux attaques terroristes avec une force écrasante. Nous semons la peur chez nos ennemis et inculquons la confiance à nos alliés”, a poursuivi l’animateur de “Hannity”.

“Mais sous Biden, rien de tout cela ne se produit. Et maintenant, nous subissons les conséquences de sa faiblesse en temps réel.”

Hannity a déploré que 12 Marines et un marin aient été tués dans un attentat-suicide de l’Etat islamique-Khorasan, qui s’est produit jeudi contre la foule de personnes désespérées essayant d’entrer dans l’aéroport international Hamid Karzai.

« Treize de nos braves soldats sont morts. Ils ne rentreront jamais chez eux dans leurs familles. Plus d’une douzaine d’autres sont grièvement blessés. Le nombre total de morts est désormais de plus de 170 et de plus de 200 blessés », a-t-il rapporté.

“Peut-être le pire : la mort, la destruction, le carnage et le chaos étaient tous facilement évitables, mais Joe Biden est enfermé avec défi dans sa décision désastreuse.”

Hannity a déclaré que c’était vraiment un “mystère” de savoir pourquoi le leader du monde libre respectait toujours une date limite fixée par un groupe comme les talibans – et pourquoi il n’avait pas permis le plein potentiel de la portée et des capacités de l’armée américaine pour être réalisé dans la mission dangereuse.

“Pourquoi il a triplé en cas d’échec est une énigme… Pourquoi il n’envoie pas de troupes supplémentaires pour sauver chaque Américain est impardonnable. Pourquoi il accepte tellement l’idée que les Américains seront laissés pour compte est au-delà de tout ce qu’un bon Américain peut comprendre”, a-t-il déclaré. a continué.

“Malheureusement, ce soir, ce résultat semble inévitable… C’est un cauchemar, un échec aux proportions épiques avec des conséquences mortelles et des risques qui restent plus élevés que jamais.”