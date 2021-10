Hannity: les plaidoyers de Biden pour une prise de contrôle «socialiste» prouvent qu’il «ne se soucie pas de vos enfants, de votre facture d’épicerie, de votre travail»

Dans son “Monologue d’ouverture” vendredi, l’animateur Sean Hannity a averti que les appels continus du président Biden à son parti pour qu’il fasse passer des milliers de milliards de dollars représentant une prise de contrôle socialiste de l’économie et des programmes sociaux américains est une preuve supplémentaire qu’il ne se soucie que de lui-même et non de l’avenir. générations sont parties payer ses dépenses monstrueuses, ni la génération actuelle qui sera durement touchée par ses répercussions.

“Joe Biden est beaucoup plus inquiet de la baisse des chiffres des sondages”, a-t-il déclaré. “Cela est allé si mal si vite, même moi je ne peux pas le croire … Nous sommes maintenant au bord du gouffre”, a-t-il déclaré sur “Hannity”.

“Crise des frontières, crise de l’emploi, crise de l’inflation, crise en Afghanistan – Et maintenant, une crise dans les marais de Washington alors que ses collègues démocrates socialistes sont en pleine guerre civile.”

Hannity a noté que les deux seuls modérés restants du Parti démocrate, le Sens. Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin III de la Virginie-Occidentale, ont pour le moment essentiellement ralenti la dérive de la majorité démocrate restante vers le socialisme.

“C’est pourquoi aujourd’hui, il s’est rendu à Capitol Hill en boitant et a supplié les législateurs d’adopter sa proposition de dépenses socialistes insensée de 3 500 milliards de dollars” Reconstruire en mieux ” – qu’est-ce qui pourrait mal tourner !? Tout ce que touche Joe s’avère tout simplement génial. “

Hannity a noté que le mépris apparent de Biden pour le peuple américain qu’il est censé représenter est pleinement évident dans le projet de loi, qui alloue des milliards de dollars aux avantages des immigrants illégaux, des milliards aux congés familiaux financés par les contribuables et aux emplois gouvernementaux pour les jeunes “guerriers du climat”.

“Joe pense que ce grand projet de loi de dépenses du gouvernement, socialiste, sera une victoire politique historique pour lui – il se fiche du fait qu’il provoquera une inflation massive en plus de l’inflation historique que nous connaissons déjà.”

“Il se fiche que la facture d’épicerie des Américains devienne plus chère – il se fiche que les factures d’énergie des Américains augmentent – Il se fiche que le prix d’un gallon d’essence augmente de plus en plus – Il ne se soucie pas de la qualité de votre vie – Joe Biden se soucie de Joe Biden. C’est tout. “

Hannity a noté que parce que le comportement politique égoïste et destructeur de Biden atteint de nouveaux niveaux, il a bien sûr complètement ignoré les préoccupations des républicains – bien qu’il se soit qualifié de “Mister Unity” selon les mots de l’hôte.

Il a déclaré que l’aile “radicale socialiste” du Parti démocrate contrôle actuellement Biden et qu’ils veulent ensemble “détruire ce qui fait la grandeur de ce pays”.

“Ils veulent contrôler vos moyens de production. Ils veulent vous retirer vos droits de propriété. Ils veulent abolir le concept de frontières. Ils veulent transformer les États-Unis d’Amérique en une friche communale – croyez-le ou non… Vous avez le pouvoir de les arrêter.”

“Mais cela commence par les urnes”, a-t-il déclaré, alors que le New Jersey et la Virginie se préparent à organiser des courses au poste de gouverneur cette année et que les candidats à travers le pays se préparent pour les mi-mandats de 2022 qui approchent sans cesse, où les républicains cherchent à remettre le marteau de la Chambre à Rep Kevin McCarthy et non Pelosi une fois de plus.