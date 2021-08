Hannity: les politiques de Biden nous mènent droit à une crise sanitaire

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a critiqué vendredi la gestion bâclée de COVID-19 par l’administration Biden sur “Hannity”, affirmant que c’était “la politique à son pire”. L’hôte a également critiqué le président pour avoir “gaspillé” tous les outils que l’ancien président Trump lui a donnés pour lutter contre la pandémie.

“Commençons par les vaccins. L’année dernière, alors que le président Trump travaillait avec des scientifiques et de grandes sociétés pharmaceutiques pour réduire toutes les formalités administratives et accélérer les vaccins efficaces et sûrs, Joe Biden et Kamala Harris, leurs amis dans la foule des médias, leurs attachés de presse, eh bien ils étaient occupés à semer le doute et à promouvoir des théories du complot anti-vax et anti-atout, bien sûr, nous savons pourquoi, le tout à des fins politiques. »

Hannity a dénoncé l’hypocrisie de l’administration pour avoir exigé un vaccin auquel ils ont dit qu’ils ne feraient pas confiance à cause de Trump pendant leur campagne.

“Bien sûr, le message mitigé de la Maison Blanche est presque impossible à suivre complètement à ce stade. Premièrement, Biden ne pouvait pas se débarrasser de son obsession de forcer les Américains -” dois porter le masque à tout moment “, même les Américains entièrement vaccinés doivent porter le masque…”, a-t-il dit.

“Rappelez-vous que Biden a ensuite déclaré une nouvelle politique: vax ou masque, souvenez-vous de ça? Maintenant, c’est vax et masque, et mandats de vaccin et mandats de masque et autres nouvelles restrictions draconiennes, et la possibilité d’encore plus de fermetures”, a poursuivi Hannity.

HANNITY : LES ÉTATS-UNIS SONT LA TERRE DU LIBRE, PAS LA TERRE DES MANDATS GOUVERNEMENTAUX DE JOE BIDEN

Des cas révolutionnaires, dont l’éminente sénatrice Lindsey Graham, rendent l’avenir “incertain” à nouveau selon Hannity, qui a déclaré que les mandats COVID continueraient de nuire aux petites entreprises. Hannity a également fustigé les “fausses promesses” faites par l’administration.

“En tant qu’Américain, Biden veut que vous suiviez une série de règles et de restrictions, et perdiez toute votre liberté et vos chèques de paie, ainsi que votre vie privée médicale et la confidentialité médecin-patient, le tout au nom de COVID à cette date tardive étant donné que tout a été donné lui et lui a remis sur un plateau d’argent”, a-t-il dit

“Mais c’est là que tout déraille complètement. Jetez un œil à notre frontière sud. C’est de loin, rien de près, le plus grand événement de super-épandage du pays qui est toujours en cours. Tout a commencé le 20 janvier , 2021. Nous avons maintenant plus d’un million d’immigrants illégaux qui traversent la frontière du monde entier… dont beaucoup sont infectés par le COVID-19”, a-t-il poursuivi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hannity a ensuite reproché à Biden d’avoir forcé les Américains à prendre des “mesures extraordinaires” pour lutter contre le COVID, mais en ignorant complètement la situation frontalière.

“Nous ne pouvons vraiment pas faire confiance à cette coquille abandonnée d’un président Joe Biden. Nous ne pouvons pas faire confiance à son administration. Nous ne pouvons pas faire confiance au parti démocrate et à la foule des médias, il vit dans leur programme de protection. Ils se soucient de la politique et du pouvoir. clairement plus que notre santé et notre sécurité. Ce sont des politiques autocratiques non scientifiques, sans principes, en constante évolution, oui, cela conduit ce pays directement dans une nouvelle crise sanitaire massive de leur fabrication. ”