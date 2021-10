Hannity : Nancy Pelosi n’arrive pas à unir les démocrates

Le programme « Build Back Better » de Joe Biden est bloqué au Congrès parce que les socialistes et les démocrates libéraux ne semblent pas s’entendre sur le montant de l’argent des citoyens qu’ils veulent dépenser, a déclaré Sean Hannity lors de l’ouverture de son émission de jeudi.

« La dernière ébauche de la meilleure proposition de reconstruction s’élève à 1 700 milliards de dollars. Le mot à la mode d’extrême gauche » équité « est mentionné 44 fois et « climat » est mentionné 110 fois – mais ce n’est tout simplement pas suffisant pour les socialistes, » dit Hannity. « Il y a neuf votes solides ‘non’ à la Chambre. »

ALORS QUE L’AGENDA DE BIDEN ÉCHOUE, L’AGENDA DE WAKE AUGMENTERA: RAMASWAMY

« Nancy Pelosi est très anxieuse », a déclaré Hannity. « [She] était une épave nerveuse. »

Hannity a expliqué que Pelosi « a beaucoup de choses en tête. Non seulement elle doit obtenir suffisamment de voix à la Chambre, ce qu’elle n’a pas pu faire. De plus, les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre une seule voix au Sénat américain. Et maintenant, eh bien, Sen. [Joe] Manchin, sén. [Kyrsten] Sinema – ils sont encore indécis, et certains du côté de la Maison commencent à se révolter. »

PALIN : BIDEN FAIT L’OBJET D’UN « ABUS A L’ÉGARD DES AÎNÉS »

Hannity a déclaré que Biden partait pour l’Europe avec une tache sur son dossier : il ne pouvait pas faire adopter l’une des parties les plus cruciales de son programme. « Biden a déclaré au Congrès qu’il avait besoin d’un accord avant de s’envoler pour l’Europe, [and] cela ne s’est pas produit. »

« La chose la plus importante en ce moment pour Nancy Pelosi est que personne n’a embarrassé Joe pendant qu’il est à l’étranger. Peut-être, juste peut-être, Joe Biden aurait-il dû rester à Washington jusqu’à ce qu’il ait conclu l’accord. »

SEAN HANNITY: LES MÉDIAS MAINSTREAM ONT ENFIN ATTRAPÉ LE « MESS COGNITIF » DE BIDEN

Hannity a ajouté que Biden avait quitté les États-Unis dans le désarroi alors qu’il se dirigeait vers son voyage en Europe.

« Aujourd’hui, il s’envole pour l’Europe, laissant derrière lui un torrent de catastrophes auto-infligées. Regardez l’économie – c’est un désastre absolu, ralentissant à sa plus faible croissance trimestrielle depuis le plus fort de la pandémie. La frontière est un cauchemar absolu. De plus, une autre caravane massive est en route.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mais au lieu de régler cette crise, l’administration Biden prévoit maintenant de donner à certains immigrants illégaux la somme énorme de 450 000 $, les immigrants illégaux! Ce n’est pas une blague. »

Hannity a également souligné que Pelosi a qualifié Biden de « connaissance encyclopédique » et a fait remarquer: « Est-ce le même Joe Biden?