Alors que les cotes d’approbation du président Biden chutent à des niveaux record, l’administration continue d’ajouter des pertes à son héritage, a déclaré lundi l’hôte de « Hannity », Sean Hannity.

« Alors que l’inflation augmente, l’économie stagne, la frontière devient incontrôlable au milieu d’une pandémie et les mandats COVID-19… plus bas historique », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas une seule chose que Joe Biden et son administration puissent revendiquer comme un succès pour vous, le peuple américain », a-t-il poursuivi. « Et maintenant, nous avons un frêle et un désordre cognitif et un président profondément impopulaire qui essaie désespérément de vendre son socialisme insensé Build Back Better New Green Deal qui, selon lui, ne coûtera pas un seul centime. »

BIDEN TOUSSE DANS LA MAIN, COMMENCE À SERRER LA MAIN DU PUBLIC TOUT EN SANS MASQUE

Lors de son apparition à Kearny, dans le New Jersey, pour promouvoir son programme économique, Hannity a souligné que Biden n’avait pas manqué de trébucher dans son discours, y compris la même histoire répétée « démystifiée » à propos d’Amtrak « pour la cinquième fois ». Pendant ce temps, selon les vérificateurs des faits, l’histoire est un mensonge.

« Bien sûr, l’administration Biden n’a aucun problème à mentir sur tout et n’importe quoi », a-t-il déclaré. « Vous vous souvenez de Mayorkas ? Oui, le secrétaire du DHS a menti sur la crise frontalière, qualifiant la migration de masse… seulement de problème saisonnier.

Hannity a également rappelé comment la secrétaire de presse Jen Psaki a menti sur le fait que les tests COVID pour les migrants étaient inutiles tout en les dispersant à travers le pays au milieu de la nuit. Le président lui-même a non seulement menti sur le fait de ne pas laisser les Américains en Afghanistan, mais Hannity a souligné qu’il mentait également sur sa proposition de dépenses.

« [He said] le prix de 3,5 billions de dollars coûte en réalité zéro dollar », a-t-il déclaré. « C’est à peu près le plus gros mensonge de tous. »

« Maintenant, les démocrates ont mis au point un nouveau régime fiscal idiot – un prélèvement sur les gains non réalisés », a-t-il poursuivi. « En d’autres termes, de l’argent fantôme. De l’argent que vous pourriez gagner à l’avenir… Mais ne vous inquiétez pas, l’administration Biden promet que seuls les super-riches seront touchés. C’est un autre mensonge. »

Le Washington Post a même critiqué le plan fiscal du président, le qualifiant de possible « gâchis inconstitutionnel ». Hannity a expliqué que même si cela soulève des questions, le public ne devrait pas s’attendre à des réponses cohérentes de la part de Joe Biden ou de son administration.

« Joe Biden et ses gardiens de la gauche radicale ne veulent pas ou ne peuvent pas faire la bonne chose. »