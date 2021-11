Hannity réfléchit à la façon dont les politiques libérales des démocrates ont conduit à leurs mauvais résultats électoraux

Sean Hannity a discuté de ce qui a conduit aux résultats décevants des démocrates lors des élections de mardi, et a même fait de rares éloges pour l’une des personnalités de longue date les plus respectées du parti, James Carville, jeudi sur « Hannity ».

Hannity a déclaré que Carville, qui s’est fait connaître en tant que stratège à succès de la campagne électorale de 1992 pour le gouverneur de l’Arkansas Bill Clinton, avait parfaitement raison lorsqu’il a déclaré que le Parti démocrate était engagé dans des batailles contre « l’éveil stupide ».

« Ne vous contentez pas de regarder la Virginie et le New Jersey. Regardez Long Island et Seattle, Washington. Cette folie de la police financière et enlevez le nom de Lincoln des écoles: les gens le voient. Cela a un effet répressif dans tout le pays. Certaines personnes ont besoin de aller dans un centre de désintoxication éveillé », a déclaré Carville dans une récente interview sur PBS.

« James Carville pense que son parti s’est égaré et il a raison », a déclaré Hannity.

ICSS – Securing Sport 2015 – Harold Pratt House, New York – 4/11/15 James Carville interviewe Sunil Gulati, président de la Fédération américaine de football lors de la deuxième journée de Securing Sport 2015 – la conférence annuelle de l’International Center for Sport Security Photo Eduardo Munoz pour ICSS Livepic (.)

« Je pense que j’ai finalement conquis James », a poursuivi l’hôte, notant qu’il a toujours aimé débattre du démocrate de Louisiane.

« Stupide réveil: Carville a raison », a déclaré Hannity. « Les socialistes radicaux dirigent le parti. Ils ne vont nulle part. Ils dirigent maintenant l’ensemble du Parti démocrate et ils le font d’une main de fer. »

L’animateur a noté plus tard que le président Biden lui-même ne semblait pas au courant du contrôle de l’extrême gauche sur le gouvernement après avoir semblé «perplexe et perplexe» lorsqu’il a été interrogé par Peter Doocy de Fox News sur ce qui aurait été son plan pour donner 450 000 $ en paiements aux familles d’immigrants illégaux. ; plus que quadrupler le montant versé aux familles d’étoiles d’or.

« En fin de compte, Joe n’était pas au courant comme d’habitude. Aujourd’hui, son attaché de presse adjoint a déclaré que Biden soutenait ces paiements », a déclaré Hannity après que la porte-parole Karine Jean Pierre l’a déclaré lors du briefing de la Maison Blanche.

Le sénateur Joe Manchin III, D-WV, centre, Maryland Gov. Larry Hogan, à gauche, et la représentante Abigail Spanberger, D-Va., arrière gauche, écoutent le gouverneur de Virginie Ralph Northam aborde une conférence de presse à la fin d’un ‘ sommet des infrastructures’ à Annapolis. 23 avril 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Hannity a également déclaré que le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin est une autre voix de la raison dans le parti de plus en plus à gauche.

L’hôte a déclaré que le natif de Farmington, WV, avait raison lorsqu’il a déclaré jeudi que les États-Unis n’étaient pas un pays politiquement extrême :

« Ce n’est pas un pays de centre-gauche ou de gauche. Nous sommes du centre, voire du centre-droit. Nous devrions pouvoir le reconnaître », a déclaré Manchin dans une récente interview sur CNN.