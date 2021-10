Vendredi, dans son « monologue d’ouverture », Sean Hannity a qualifié le président Joe Biden de « moralement en faillite » après que des photos obtenues par un membre du Congrès prétendent montrer des femmes soldats afghanes en train d’être ensanglantées par les talibans que l’administration a qualifié de « comme des affaires » dans leurs négociations de retrait, couplée à une inflation galopante continue que le principal assistant de l’administration a rejeté comme un « problème de classe supérieure ».

« Joe Biden n’a pas dit un mot sur les personnes innocentes qu’il a laissées derrière lui, depuis plus de 45 jours. Joe Biden n’est pas seulement incompétent et en difficulté cognitive – il est aussi moralement en faillite et vil », a déclaré Hannity sur « Hannity », pointant vers les photos macabres partagées par le représentant Michael Waltz, R-Fla. – lui-même un béret vert à la retraite.

Hannity a ajouté qu’il avait également eu connaissance de photos prétendant montrer des enfants innocents assassinés par les talibans :

« Ce ne sont pas des diplomates professionnels et commerciaux qui ont fait cela », a déclaré Hannity en réponse. « Ce sont des terroristes malfaisants qui assassinent maintenant des familles entières. »

En septembre, l’administration a semblé louer la diplomatie des talibans, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Emily Horne, déclarant dans un communiqué obtenu par France24 que :

« Les talibans ont coopéré pour faciliter le départ des citoyens américains et des résidents permanents légaux sur des vols charters depuis HKIA. Ils ont fait preuve de flexibilité et ont fait preuve d’esprit d’entreprise et de professionnalisme dans nos relations avec eux dans cet effort. »

Sur le plan intérieur, Hannity a déclaré que Biden avait agi de manière irréfléchie en ignorant le sort des Américains et en continuant d’insister sur le fait que sa refonte socio-économique surnommée infrastructure humaine coûterait zéro dollar.

« Maintenant, alors que l’inflation devient incontrôlable, Joe colporte 4 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses et nous fait la leçon sur le fait de payer notre juste part », a déclaré l’hôte, soulignant un autre appel du président alors qu’il s’exprimait lors d’un événement dans le Hartford, capitale du Connecticut, plus tôt dans la journée.

Concernant la demande répétitive de Biden que les travailleurs américains « paient leur juste part », Hannity a demandé s’il envisagerait d’appliquer cela à son propre fils, Hunter Biden :

« Et si nous commencions par votre propre famille, Joe ? Votre fils fait l’objet d’une enquête fédérale pour fraude fiscale et blanchiment d’argent – ​​paie-t-il sa juste part ? »

Il a noté que le secrétaire au Trésor d’Obama, Lawrence Summers, avait lui-même tiré la sonnette d’alarme sur la crise de l’inflation, tandis que l’ancien conseiller de Trump, Peter Navarro, avait prédit vendredi que les États-Unis retomberaient bientôt dans l’insupportable stagflation des années 1970 sous le président James Carter.

Hannity a également noté que l’un des principaux alliés de Biden au Congrès, le sénateur Charles Schumer de New York, a récemment exprimé son inquiétude quant au fait que les habitants de l’Empire State pourraient avoir à choisir entre la nourriture et le chauffage domestique cet hiver :

« Les vagues d’offre et de demande se traduisent par des coûts et les coûts de chauffage sont l’une des victimes », a-t-il déclaré – selon WSHU – en annonçant un plan visant à augmenter un programme d’aide dans le budget fédéral, ajoutant qu' »aucune famille ne devrait avoir à choisir entre chauffer leur maison ou mettre de la nourriture sur la table. » Schumer n’a cependant pas mentionné Biden dans ses remarques.

« Ce n’est pas un problème de grande classe, et cela ne fera qu’empirer », a déclaré Hannity à propos de la crise économique de Biden, « si 1 $ du meilleur programme de reconstruction radicale de Biden passe dans les couloirs du Congrès »