Hanoucca 2021 : Les meilleurs films et épisodes télévisés à regarder cette année

Les Juifs du monde entier dimanche marquera la première des huit nuits de Hanoukka – allumer des menorahs, faire tourner le dreidel, échanger des cadeaux et, bien sûr, regarder la télévision.

Il semble que pour chaque fête célébrée, quelle que soit la religion ou la culture, il existe une poignée de films et d’épisodes télévisés qui abordent le sujet d’une manière ou d’une autre. Heureusement pour les Juifs de tout le pays, Hanoukka ne fait pas exception.

Alors que les familles se réunissent pour célébrer et passer du temps ensemble en regardant la télévision ou un bon film, beaucoup voudront peut-être garder les choses dans l’esprit des vacances et sur un certain thème. Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous une poignée de films et d’émissions de télévision qui peuvent vous aider à profiter de Hanoucca en 2021.

Films:

Miracle de la cour complète

« Full-Court Miracle » est l’un des meilleurs films à regarder cette saison de Hanoucca. (Disney)

Ce film offre du plaisir pour toute la famille et reste fidèle aux vacances. Parallèlement à l’histoire des Maccabees, « Full-Court Miracle » se concentre sur un jeune étudiant de première année dans une école hébraïque de Philadelphie qui est déterminé à voir l’équipe de basket-ball de son école enfin monter dans les rangs et éliminer leurs rivaux, les Warriors. Pour aider, il trouve un ancien espoir de la NBA pour entraîner l’équipe, les lançant dans une aventure qui réinvente l’histoire de Hanoukka pour une nouvelle génération.

Little Fockers

Ben Stiller joue dans le film de vacances « Little Fockers ». (Images universelles)

Bien qu’il ne soit pas le meilleur de la trilogie qui comprend « Meet the Parents » et « Meet the Fockers », ce film se concentre sur les vacances et est parfait pour les familles recomposées parmi nous.

‘LES AMIS’ MATTHEW PERRY VU À LOS ANGELES POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA RÉUNION

Le film voit les personnages que vous avez appris à aimer dans les deux derniers films s’occuper d’une jeune génération alors qu’ils se réunissent pour une réunion de famille de vacances qui ne manquera pas d’entraîner de nombreux arrachements de cheveux et des mésaventures comiquement rétrogrades de Noël et de Hanoucca. .

Huit folles nuits

Adam Sandler joue dans le film d’animation de vacances « Huit nuits folles ». (Photos Sony)

« Huit nuits folles » d’Adam Sandler est un film d’animation sur un alcoolique délinquant qui est pris en charge par un couple de personnes âgées aimantes autour de Hanoucca afin de payer un service communautaire. Bien qu’il soit rude sur les bords, il y a un cœur dans ce film qui passe par l’arc de rédemption du personnage principal qui découle directement d’une célébration de Hanoucca.

Une queue américaine

« An American Tail » raconte l’histoire d’une famille de souris s’échappant des chats qui les chassent. (Images universelles)

Bien qu’il ne s’agisse pas directement d’une histoire de Hanoukka, malgré son ouverture pendant les vacances, le classique animé de Don Bluth est bien lié à l’expérience juive. Le film suit la famille Mousekewitz à Shostka en 1885 alors qu’elle cherche à trouver son chemin vers l’Amérique et à échapper à la chasse aux chats en Russie. Lorsque le personnage principal, Fievel, est séparé du reste de son clan, il doit faire le voyage seul dans le but de retrouver sa famille, échapper aux chats et construire une nouvelle vie pour lui et ses proches dans un pays libre. de persécution.

COURTENEY COX, LA STAR DES ‘AMIS’ ADMET QUE SES SENTIMENTS ONT ÉTÉ ‘BLÉS’ PAR UN SNUB DE NOMINATION EMMY

Épisodes télévisés :

« Amis » – « Celui avec le tatou des Fêtes »

L’épisode « Friends » « The One With the Holiday Armadillo » est l’un des seuls à traiter de Hanoucca. (NBC)

Cet épisode de la sitcom à succès de NBC « Friends » voit le personnage Ross chargé de s’occuper seul de son jeune fils Ben pendant les vacances. Il décide de saisir l’opportunité d’enseigner à Ben son héritage juif, en particulier Hanoukka. Malheureusement, il se retrouve rapidement mal équipé pour éduquer son fils sur l’histoire des vacances de la même manière amusante qu’on lui a appris à propos de Noël.

Il se rend au magasin et finit par louer un costume de tatou géant parce que c’était tout ce qu’il leur restait et travaille en arrière pour créer un conte sur le tatou des fêtes et ses liens avec Hanoucca.

« Les Razmoket » – « Un Razmoket Hanoucca »

« Razmoket » a regardé l’histoire de Hanoucca dans un épisode spécial de vacances de 1996. (Nickelodeon)

Pour toute une génération d’enfants, il s’agit de leur première incursion dans l’apprentissage des vacances.

L’épisode voit les grands-parents de Tommy Pickles asseoir les enfants autour du feu et leur lire un livre sur l’histoire de Hanoucca. Toujours créatifs, les bébés s’imaginent comme les personnages, et une histoire familiale mais très éducative sur les « Maccababies » se déroule et donne aux téléspectateurs petits et grands les grands traits de la fête juive.

‘Goldbergs’ – ‘Une histoire de Noël’

L’un des meilleurs épisodes de vacances de « The Goldbergs » célèbre Hanoucca. (ABC)

Un autre élément de contenu parfait pour tous ceux qui luttent contre le choc culturel d’une famille recomposée pendant les vacances, cet épisode voit le personnage de Beverly essayer d’investir sa famille dans les vacances comme certaines des familles de ses amis le sont à Noël. Cependant, toutes ses tentatives pour créer un « Super Hanukkah » tournent mal, en particulier parce qu’elle n’arrive pas à le distinguer de Noël.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

‘Frasier’ – ‘Joyeux Noël, Mme Moskowitz’

« Frasier » a abordé la foi juive de son fils dans un épisode de la saison ultérieure. (Banque de photos NBCU/NBCUniversal via . via .)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors qu’il achetait une menorah pour loger son fils, qui est juif du côté de sa mère, Frasier Crane donne accidentellement à une femme l’impression qu’il est juif. Ainsi, lorsqu’elle le met en couple avec sa fille enchanteresse, Faye, elle explique rapidement que sa mère n’approuverait pas qu’elle sorte en dehors de la foi. Ainsi, lorsque Faye et sa mère font une visite inattendue à l’appartement de Frasier, que son père a lourdement décoré pour Noël, lui et sa famille sont obligés de faire de leur mieux pour maintenir la ruse alors qu’ils savent très peu de choses sur le fait d’être juif.