Hanoukka 2021 : des célébrités célèbrent la fête avec leurs followers

Dimanche marque la première nuit de Hanoukka et des célébrités de partout se tournent vers les médias sociaux pour partager les débuts de leur célébration.

La fête juive de huit jours est connue sous le nom de « fête des lumières » et débute généralement fin novembre ou mi-décembre, ce qui signifie que les Juifs du monde entier célèbrent plus tôt que d’habitude. Cette année, il tombe le même week-end que les vacances de Thanksgiving pour les Américains.

Parce que le show business attire des gens de toutes les cultures, religions et origines, beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour célébrer la fête avec leurs confrères juifs. En conséquence, chaque année, les médias sociaux sont inondés de stars exhibant leurs menorahs allumées et se souhaitant bonne chance alors qu’elles documentent toutes les traditions habituelles tout au long de la saison.

Heureusement, 2021 n’est pas différent. Pour vous aider à garder une trace de toutes les stars préférées des fans qui célèbrent Hanoucca cette année, voici un aperçu des célébrités qui ont publié des articles sur les vacances cette année.

Adam Sandler chante « The Hanukkah Song » sur « Saturday Night Live ».

Certains ont abordé l’année en personnage, comme Elmo, le personnage de « Sesame Street », qui a partagé un message vidéo avec ses abonnés.

« Elmo veut souhaiter à tout le monde un joyeux Hanoucca ! Elmo t’aime ! » le tweet du compte lit.

« Joyeux Hanoucca ! Et Disco Disco à tous ! Love, The Zohan », a écrit Adam Sandler, reprenant quelque peu son rôle du film de 2008 « You Don’t Mess With The Zohan ».

D’autres stars telles que Tara Reid se sont tournées vers Twitter comme elles-mêmes.

Tara Reid a souhaité à ses abonnés un joyeux Hanoucca en 2021.

« Joyeux Hanoukka à tous mes formidables amis et fans juifs », a écrit Reid.

« Ils le sont. Ici. Shabbat Shalom ! » a écrit l’acteur Josh Malina sur une vidéo de lui-même en train de faire frire des latkes.

Rosanna Arquette a souhaité à ses abonnés un joyeux Hanoucca en 2021.

Rosanna Arquette a souhaité directement à l’un de ses partisans un joyeux Hanoucca et a également partagé la célèbre « chanson de Hanoucca » d’Adam Sandler avec ses partisans.

« Joyeux Hanoucca ! #Hannukah », a écrit l’actrice Lydia Cornell.

Pendant ce temps, les groupes HAIM et les Foo Fighters ont annoncé qu’ils diffuseraient du contenu tel que des diffusions en direct, des cadeaux et plus encore tout au long des vacances.