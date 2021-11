Hanoukka 2021 : des phrases à partager

. Le rabbin Phil Kaplan, Abra Kaplan et leur fils nouveau-né Roee marquent Hanoukka avec un éclairage de menorah à domicile le 15 décembre 2020 à Sydney, en Australie.

La fête des lumières ou Hanoucca arrive, et de nombreux juifs se réuniront en famille pour commémorer le grand miracle non seulement que peu de Maccabées ont réussi à vaincre le grand empire séleucide, et se libéreront de son joug, mais aussi célébreront le miracle de l’huile qu’Il a gardé la flamme de l’alliance entre l’homme et le Dieu suprême allumée pendant huit jours avec juste un peu d’huile.

Ce miracle représente le triomphe du bien, ou de la lumière, sur les ténèbres et le mal, et c’est pourquoi la communauté juive célèbre. Chaque foyer allume son candélabre à huit branches, et pour chaque bougie allumée chaque jour, il réfléchit sur les valeurs enseignées par Dieu le Père, qui les honore comme ses enfants.

Traditionnellement, en fête, en dehors des prières et des chants, chaque nuit est accompagnée d’activités ludiques comme la pirinola, des fritures en l’honneur de l’huile, et des cadeaux spécialement destinés aux enfants.

Maintenant, si vous voulez faire de ces vacances quelque chose de très spécial pour les êtres dont vous vous souvenez le plus et qui sont dans vos prières, voici dix belles phrases que vous pouvez partager pendant les jours de ces vacances.

Dix phrases à partager sur Hanoucca 2021

1. « La personne debout tombe sept fois et se relève. » Roi Salomon, Proverbes 24 :16

L’échec est dur. Ça fait mal. Mais ce n’est pas le pire au monde. Le roi Salomon ne définit pas le juste comme celui qui ne se trompe jamais, mais plutôt comme celui qui continue d’essayer encore et encore. L’échec a la qualité inégalée de vous renforcer pour le prochain et le plus grand défi.

2. « Si vous ne savez pas pour quelle cause vous êtes prêt à mourir, alors vous ne savez pas pourquoi vous vivez. » Rav Noach Weinberg, fondateur d’Aish HaTorah

Cette citation va au cœur de tout. Si ma vie n’a pas de sens, alors toutes les joies physiques et les belles vacances ne valent pas grand-chose. Chaque être humain a un besoin intrinsèque profond que sa vie ait un sens. C’est pourquoi vous trouvez tant de « causes » dans le monde.

3. « Ce n’est pas combien ou combien peu vous avez qui vous rend grand ou petit, mais combien ou combien peu vous obtenez avec ce que vous avez » – Rav Samson Rafael Hirsch

Certaines personnes ont une richesse énorme et pourtant elles ne sont pas satisfaites. Et nous trouvons d’autres personnes qui n’ont pas grand-chose et qui ont pourtant l’impression d’avoir réalisé leurs rêves.

4. « Les gens évitent souvent de prendre des décisions par peur de se tromper. Mais, en fait, ne pas prendre de décisions est l’une des plus grandes erreurs de la vie. » – Rav Noah Weinberg

5. « Il n’y a pas de problèmes, seulement des opportunités de croissance » – Rabanit Dina Weinberg

Cela aide à comprendre une situation non pas comme écrasante et impossible à résoudre, mais comme un puzzle qui peut être remonté, et une véritable croissance a lieu au cours de ce processus.

6. « Selon l’effort est la récompense » – Ben Hei Hei, Pirkei Avot 5:26

C’est le plus gros niveleur. Peu importe où vous commencez sur l’échelle de la vie, ce qui compte, c’est le nombre de marches que vous avez gravies.

7. « Il est nécessaire de bénir Dieu, à la fois pour le bien et pour le mal. »

Tout n’est pas ce qu’il semble et parfois ce qui semble être mauvais se transforme en une opportunité ou une leçon de vie.

8. « Rejoignez vos souhaits et votre espoir, combinez-les avec de la bonne volonté et de bonnes intentions, c’est la clé d’une vie saine et heureuse. »

9. « La meilleure chose que vous puissiez faire pour changer votre vie en ce moment est de commencer à être reconnaissant pour ce que vous avez aujourd’hui. » Ofra Winfrey

10. « Pour moi, chaque heure est grâce. Et je ressens de la gratitude dans mon cœur chaque fois que je peux rencontrer quelqu’un et voir son sourire ». Elie Wiesel

« Priez comme si tout dépendait de Dieu… »

Jouer

JOYEUX HANUKKA ! Qu’est que c’est? Je vais vous l’expliquer en moins de 7 minutes.Alors que nous nous préparons à célébrer Noël, une autre fête importante est célébrée… HANUKKA !!! tu veux savoir de quoi il s’agit ? Alors ne manquez pas cette vidéo !! Si vous souhaitez imprimer et construire votre propre DREIDEL, cliquez sur ce lien : cbc.ca/kidscbc2/the-feed/how-to-play-dreidel si vous ne pouvez pas entrer copiez ce lien et mettez-le dans le moteur de recherche Google et … 2017-12 -16T04: 30: 30Z

