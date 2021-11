Hanoukka 2021 : sens de cette célébration

. Hanoucca

Reconnue au sein de la communauté juive également comme la « Fête des Lumières », Hanoucca est la fête la plus attendue et la plus joyeuse qui est célébrée pendant huit jours chaque année entre fin novembre et début décembre, quatre jours avant qu’elle n’apparaisse au firmament le nouvelle lune.

Hanoucca 2021 aura lieu du 28 novembre au lundi 6 décembre

Ainsi, compte tenu du fait que les Juifs utilisent le calendrier hébreu, le luni-solaire, en 2021 la fête de Hanoukka sera célébrée au mois de Kislev, le 25, ce qui traduit dans le calendrier grégorien que la commémoration sera le dimanche. 28 novembre et se terminera le lundi 6 décembre.

Quelle est la signification de Hanoucca ?

La célébration de Hanoucca enseigne à tous les Juifs que cette fête rend hommage au soulèvement et au triomphe de l’armée des Maccabées contre la politique du gouvernement de l’Empire hellénistique séleucide, dans les années 167-160 avant JC culte et pratique de la religion du judaïsme, ainsi que les intentions du roi Antiochus de faire prier les Juifs et faire des sacrifices au nom des dieux grecs.

Cette guerre qui a duré trois ans, a laissé le peuple juif dévasté et avec son temple totalement détruit et profané, alors les Maccabées ont procédé à sa reconstruction et à son nettoyage.

Afin de purifier le Temple de Jérusalem, et en même temps célébrer le triomphe, les Maccabées voulaient faire le rituel d’allumer le candélabre à sept pointes (menorah), mais ils n’avaient qu’un peu d’huile casher, à laquelle ils ne pensaient qu’à Il suffirait d’allumer le syrien le premier jour, mais il arriva que miraculeusement l’huile suffisait à allumer le reste des bougies du candélabre, tenant la flamme pendant une durée de huit jours, d’où la célébration des lumières dure tout ce temps.

Selon la tradition juive, un miracle est célébré : à l’intérieur du Temple, les Maccabées ont trouvé suffisamment d’huile consacrée pour allumer la flamme éternelle dans le Temple pendant une seule journée, mais miraculeusement l’huile a duré huit jours, assez longtemps pour produire une nouvelle huile.

« C’est la raison pour laquelle Hanoucca est célébrée pendant huit jours », a déclaré le Dr Maria Diemling, lectrice de Relations judéo-chrétiennes.

Les lumières de la ‘Ménorah’

Selon On History, parler de Hanukiah, c’est parler du désormais célèbre candélabre à huit branches avec l’un d’eux un peu plus long. La première nuit, la bougie est allumée sur le bras le plus haut, après quoi une nouvelle bougie est allumée chaque jour, jusqu’à ce que les huit jours soient terminés avec huit bougies.

Les bougies doivent durer, au moins, 30 minutes allumées. Et si possible, placez-les à côté du portail de la maison, mais à l’extérieur de celui-ci. En fait, en Israël, de nombreuses maisons ont de petites boîtes en verre, de sorte que les bougies restent allumées en hiver.

Jouer

Qu’est-ce que la menora ?

En hébreu, le mot « menorah » signifie un chandelier et c’est précisément ce que c’était. La Menorah est une structure à sept branches, où sont disposés le même nombre de Syriens. Il a un bras central d’où sort un feu divin inextinguible et trois bras de chaque côté qui sont dirigés vers le centre. Il est décrit à ses débuts comme une structure d’un peu moins d’un mètre et demi, en or et à la base de laquelle se trouvait un tabouret à trois marches.

Son sens s’étend à l’ordre que Dieu a donné à Moïse, lorsqu’il lui a demandé, entre autres, de créer un objet particulier, destiné à devenir le symbole de la religion juive : « Faites un chandelier en or pur martelé. Sa base, sa tige et ses coupes, calices et fleurs formeront une seule pièce ». (Exode 25,31)

En fait, après les Tables de la Loi, c’est l’objet le plus sacré du temple, car il représente la relation entre Dieu et l’homme, dans le lieu le plus sacré du judaïsme. De la même manière, chaque bras a une signification particulière ; le bras central représente la lumière de Dieu et sa sagesse toujours infinie. Les six bras sont la sagesse de l’homme et les moyens de l’approcher.

Ils représentent également les caractéristiques du cœur qui peuvent être affinées. Les coupes inversées sur lesquelles l’huile a été placée représentent que la lumière spirituelle est interne, émane de l’intérieur et non de l’extérieur. Ainsi, toutes les flammes des bougies allumées sont la flamme éternelle de l’alliance Dieu-homme.

Comment allumer la menorah pour Hanoucca Apprenez à allumer les bougies de Hanoucca ici ! Notre vidéo explique quoi faire pour les huit nuits de Hanoucca. Joyeux Hanoukka ! Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos.2016-12-13T21:20:38Z

Enfin, il faut dire que parce que l’histoire de Hanoukka s’est déroulée longtemps après la rédaction du livre saint de la Torah, cette fête et tout le contexte dans lequel elle s’est déroulée ne sont pas contenus dans les écritures de celle-ci.

