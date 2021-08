Hans Becking et José Dias vainqueurs chez Colina Triste UCI

08/03/2021 à 11:00 CEST

La Sad Hill ICU 2021 Il a été célébré pendant 4 jours dans les villes de Burgos de Lerma Oui Saint-Domingue de Silos. Il s’agit d’une édition spéciale dans son saut dans la catégorie UCI S1. Une épreuve très exigeante, à la fois physiquement en raison de la durée de ses étapes, et techniquement, en raison du type de terrain sur lequel elle est disputée.

Les deux équipes BUFF®-SCOTT composées de Hans Becking – José Días et Guillem Cassú – Francesc Guerra dominé la première étape, un contre-la-montre de 38 kilomètres et 780 mètres de dénivelé. Becking et Dias ont gagné avec plus d’une minute d’avance sur Guerra et Cassú dans un doublé qui présageait de ce qui allait arriver dans le général final.

Le deuxième jour a été le tour de étape reine avec 85,3 kilomètres et plus de 2000 mètres de dénivelé. Becking et Dias savaient que c’était un jour clé et ils ont encore une fois offert une performance de puissance et de technique sur une piste qui ne laissait aucun repos et était propice à l’ouverture de grandes différences. Une vraie journée vélo-marathon. Ils étaient à nouveau premiers et consolidaient leur maillot de leader de la course. De plus, ils étaient parfaitement escortés par Guillem Cassú et Francesc Guerra qui sont arrivés deuxièmes et se sont également installés dans cette position de général.

La troisième étape, avec son passage original et caractéristique à travers le cimetière de la colline triste (qui donne son nom à la carrière de sa traduction en espagnol « Colina Triste & rdquor;), nous a laissé un bel exemple de travail d’équipe. Guillem Cassú et Francesc Guerra sont entrés en première position après la 64,3 kilomètres et 1 400 mètres de dénivelé positif avec les dirigeants Hans Becking et José Dias à son volant.

La dernière journée n’allait pas être facile et malgré l’avantage, aucune des paires BUFF®-SCOTT ne s’est détendu. Becking et Dias ont contrôlé la course à tout moment et ont scellé une Sad Hill parfaite pour le BUFF® SCOTT remportant également l’étape 4. Ils ont ainsi pris le général de Colina Triste 2021. Tous deux continuent de signer une excellente saison 2021 après leurs excellents résultats dans le 4 îles et en Course cycliste d’Andalousie, où ils étaient deuxièmes du général.

“J’aime la deuxième place, mais je préfère la première (dit-il entre deux rires). La dernière montée a été difficile, mais nous nous sommes sentis bien et avons fait du bon travail & rdquor; a commenté Hans Becking au but final de la dernière journée.

Pour José Dias, c’était une course spéciale. COVID est passé il y a quelques semaines et il n’imaginait pas arriver en si bonne forme chez Colina Triste : “Après trois courses avec Hans, maintenant oui, d’abord. J’ai passé quelques mauvais jours après avoir passé le virus et la vérité est qu’il est difficile de s’en remettre, mais avec de la patience et du calme on y parvient.

En deuxième position du général se trouvaient ses propres coéquipiers, Cassú et Guerra, dans un grand début de ce deuxième couple qui n’avait pas concouru ensemble jusqu’à présent.

Le prochain test de l’équipe sera dans un autre des Série épique, cette fois dans le Swiss Epic 17-21 août.