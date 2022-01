Hans-Joachim estime que le Bayern Munich ne devrait pas avoir à redistribuer l’argent de sa télévision

La pandémie de coronavirus a intensifié le contrôle de la Bundesliga sur la distribution de l’argent de la télévision dans la ligue. Le Bayern Munich et le Borussia Dormtund reçoivent beaucoup plus que tous les autres clubs de la LDF, mais tout comme tous les autres clubs depuis le début de la pandémie, ils ne sont pas à l’abri des pertes financières, en particulier en ce qui concerne les recettes de guichet. D’autres clubs ont exprimé leur inquiétude, suggérant que le Bayern et Dortmund devraient être tenus de redistribuer une partie de leur richesse provenant des revenus de la télévision, mais le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, n’est pas exactement d’accord avec ce sentiment qui a été poussé par le VfB Stuttgart et Augsbourg en particulier. .

Donner à certains des plus petits clubs des revenus télévisés provenant de plus grands clubs comme le Bayern et Dortmund n’est pas exactement quelque chose que Watzke pense que cela aiderait beaucoup. « Ce n’est pas un moyen viable. Si vous retirez 50 millions d’euros à un club et répartissez l’argent entre les 35 autres clubs, vous n’augmentez pas la probabilité qu’un des bénéficiaires devienne champion », a-t-il déclaré dans une récente interview avec Spiegel (via tz). De l’extérieur, sa position pourrait être considérée comme fortement biaisée puisqu’il est PDG de Dortmund, mais il travaille également pour le DFL en tant que président du conseil de surveillance, il a donc la perspective nécessaire pour savoir ce qui fonctionnerait et ne fonctionnerait pas pour les ligues allemandes. .

Pour résoudre certaines des lacunes financières, Watzke a déclaré que le LDF bénéficierait de « quelqu’un tirant les fers du feu pour l’Allemagne au niveau international ». Il ne pense pas qu’un club comme le Bayern, par exemple, devrait être puni pour avoir créé les revenus qu’il obtient simplement « parce qu’il a bien fait beaucoup de choses pendant 50 ans ». Il a poursuivi en disant: « avec des mesures coercitives et le socialisme, ce déséquilibre ne peut pas être corrigé », et que redistribuer des fonds durement gagnés équivaudrait à « prendre quelque chose à un club qui lui est dû ».

Watzke a également contesté le fait que pratiquement aucun spectateur n’est autorisé sur aucun terrain de la Bundesliga avec les restrictions actuelles sur les coronavirus en vigueur. Surtout dans les grandes salles comme Signal Iduna Park, Watzke pense qu’il existe des moyens faciles d’autoriser des portions de spectateurs à l’intérieur sans courir de risque réel pour ceux qui choisiraient d’y assister. La plupart des terrains avaient utilisé le style d’échiquier de sièges stratégiques dans le passé pour espacer les points d’entrée et les zones où les spectateurs s’asseyaient. Juste avant que les restrictions ne deviennent plus strictes, Dortmund a accueilli 15 000 fans pour der Klassiker contre le Bayern.

Photo de Bernd Thissen/alliance photo via .

« La bonne chose aurait été d’autoriser un pourcentage de la capacité du stade. 8.000 spectateurs peuvent être répartis dans Signal Iduna Park, et avec notre infrastructure de telle manière qu’ils n’ont pratiquement rien à voir physiquement les uns avec les autres. Le football ne peut pas tenir longtemps avec de tels matchs fantômes. Cela tuera toute une industrie », a exhorté Watzke.