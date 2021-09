Hans-Joachim Watzke consterné par la gestion de Jadon Sancho – Man United News And Transfer News

in

Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a remué le pot aujourd’hui en ce qui concerne l’Angleterre et la gestion de Jadon Sancho par Manchester United.

Sancho a rejoint les Red Devils du côté de la Bundesliga dans une transaction qui est parfois devenue acrimonieuse et qui a pris plus d’un an de négociations.

Mais depuis son arrivée à Old Trafford, Sancho n’a pas réussi à trouver son rythme et il a été condamné au banc hier pour la malheureuse défaite 1-0 à domicile contre Aston Villa.

Les blessures de Harry Maguire et Luke Shaw signifiaient qu’un seul remplacement tactique pouvait être effectué, mais Sancho a été laissé sur la touche alors que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a opté pour Edinson Cavani à la place pour essayer de sauver le match.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a donné peu d’opportunités au joueur de 21 ans à l’Euro 2020 et l’a amené comme remplaçant pour la séance de tirs au but finale au cours de laquelle son effort a été sauvé par Gigio Donnarumma.

Depuis lors, Sancho n’a pas joué 90 minutes complètes en Premier League ou en Ligue des champions et Watzke pense clairement qu’on ne lui donne pas une chance équitable de faire ses preuves et de regagner sa confiance.

‘J’aime Jadon [Sancho]. Quand vous le voyez jouer, vous avez les larmes aux yeux », a déclaré le PDG.

«Ça me fait mal à l’âme qu’on lui accorde si peu de considération. Je pense que son problème est qu’il ne fait pas partie de l’équipe nationale anglaise.

Que la critique de Watzke vise Solskjaer, Southgate ou les deux n’est pas clair, mais le moment choisi suggère qu’elle inclut la première.

Le Norvégien a déjà fait l’objet de nombreuses critiques pour sa gestion de la nouvelle recrue de l’été dernier, Donny van de Beek, qui n’a également jamais eu un bon parcours dans l’équipe pour l’aider à s’installer.

Cette situation gronde depuis plus d’une saison maintenant et est sans doute beaucoup plus claire que celle de Sancho, qui est sans doute toujours en train d’être intégré à l’équipe.