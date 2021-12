Hans-Joachim Watzke déclare que le Borussia Dortmund est plein de confiance avant la visite du Bayern Munich

Photo d’Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/.

Watzke pense que son équipe est bien préparée et prête à tirer le meilleur du Bayern samedi.

L’épisode de ce week-end de Der Klassiker a toutes les caractéristiques de ce qui devrait s’avérer être un choc des titans des plus divertissants. Le Bayern Munich n’a qu’un point d’avance sur le Borussia Dortmund au classement de la Bundesliga après 13 semaines de match, donc une victoire de chaque équipe pourrait les voir rester ou sauter à la première place.

Dortmund vient d’accueillir à nouveau Erling Haaland le week-end dernier alors que le Bayern a encore plusieurs joueurs clés en raison des quarantaines de coronavirus, mais cela ne les empêchera pas de sortir toutes les armes au Westfalenstadion.

Les deux équipes sortent de vents importants le week-end dernier, mais le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a récemment déclaré qu’il pensait que Dortmund était en pleine confiance en ce moment et bien placé pour obtenir un résultat contre les champions en titre de la Bundesliga. Dortmund n’a pas très bien réussi en Ligue des champions, mais ils seront certainement soutenus par quatre victoires lors de leurs cinq dernières en Bundesliga ainsi que les récents retours de Haaland, Mahmoud Dahoud et Marius Wolf. Raphael Guerreiro devrait également revenir dans la formation de départ de Marco Rose pour la visite du Bayern en Rhénanie du Nord-Westphalie.

« Je m’attends à ce que nous agissions avec courage, que nous agissions avec confiance en nous. Nous sommes prêts, nous avons beaucoup de confiance. Ils devraient venir. Tout le reste n’est pas large, mais arrogant », a récemment déclaré Watzke à Sky (Tz). « Si vous remportez 17 des 20 derniers matchs de Bundesliga, vous devriez avoir suffisamment confiance en vous. Nous avons montré à Wolfsburg de quoi nous sommes capables lorsque nous sommes raisonnablement complets. Cela va continuer », a-t-il poursuivi. À Wolfsburg, Dortmund s’est incliné 1-0 dans les cinq premières minutes, mais s’est rattrapé pour repartir avec la victoire 3-1 à la Volkswagen Arena.

Le Bayern a remporté les huit derniers championnats de Bundesliga Der Klassiker, mais Haaland n’est pas étranger à marquer contre ses rivaux acharnés, donc Julian Nagelsmann aura percé son milieu de terrain et sa défense sur les dangers qu’il représente. Il devrait commencer et jouer pendant environ 60 minutes samedi. Sur ces huit dernières rencontres de Bundesliga, Haaland a marqué quatre fois contre le Bayern, donc Watzke sait à quel point Dortmund sera renforcé par son retour. « Bien sûr, il est également clair que le fait d’avoir Erling dans l’équipe déclenche quelque chose. Avec son charisme positif et sa folie positive, cela déclenche quelque chose chez l’adversaire et déclenche quelque chose dans notre propre équipe », a-t-il déclaré.



Watzke a également déclaré que cela fonctionnait psychologiquement en faveur de Dortmund que le retour de Haaland avait été divulgué à la presse avant leur match contre le VfL Wolfsburg, et le Bayern avait peut-être encore l’impression qu’il ne serait pas prêt à temps pour le match de samedi. Il pense que de telles nouvelles sont beaucoup plus susceptibles d’être divulguées au Bayern. « C’est aussi la force du Borussia Dortmund, quand quelque chose est laissé entendre, vous ne l’entendez pas immédiatement d’eux ou ne lisez pas à ce sujet ailleurs, mais nous avions déjà le sentiment une semaine auparavant que cela pourrait certainement être une option, pendant un certain temps. Et puis personne ne s’y attendait, c’est clair, car chez nous juste le magasin est fermé », a-t-il expliqué.