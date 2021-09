Hans-Joachim Watzke dit que Jadon Sancho est sous-estimé en Angleterre

in

Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a réitéré son “amour” pour l’ancien joueur Jadon Sancho, tout en affirmant que l’ailier anglais n’est pas assez apprécié dans son pays d’origine.

Watzke a fait ces commentaires au média allemand SPORT1 après que Sancho, qui a fait un début de vie indifférent à Manchester United, n’ait pas réussi à sortir du banc lors de la décevante défaite à domicile des Red Devils contre Aston Villa en Premier League.

Le PDG du Borussia Dortmund affirme que Jadon Sancho est sous-estimé en Angleterre

Watzke blâme le statut de l’équipe nationale pour les luttes apparentes de Sancho

Hans-Joachim Watzke, PDG de Dortmund depuis 2005, a semblé frapper les managers de Sancho au niveau du club (Ole Gunnar Solskjaer) et international (Gareth Southgate) en discutant du joueur.

Watzke a déclaré : « J’aime Jadon Sancho. Quand vous le voyez jouer, vous avez les larmes aux yeux. Ça me fait mal à l’âme qu’on lui accorde si peu de considération.

“Je pense que son problème est qu’il ne fait pas partie de l’équipe nationale anglaise.”

Les commentaires de Watzke se refléteront un peu durement sur le manager anglais Gareth Southgate. Southgate n’a pas eu peur de faire appel à de jeunes joueurs et a sélectionné Sancho à pas moins de 22 reprises au niveau international senior. À l’âge de 21 ans, cela est très utile à Sancho et suggère que le joueur est fermement dans les pensées de son manager malgré son penalty raté lors de la fusillade finale de l’Euro 2020.

Manchester United Game-Time la plus grande préoccupation

La plus grande préoccupation pour Sancho à l’heure actuelle semble être le début de sa carrière à Manchester United. L’ailier né à Londres est rapidement tombé en disgrâce à Old Trafford et est actuellement incapable de percer dans le onze de départ préféré d’Ole Gunnar Solskjaer.

Sancho a commencé pour une équipe des Red Devils de deuxième chaîne lors du match de troisième tour de la Coupe Carabao contre West Ham United. Mais l’ailier n’a pas pu influencer la procédure car les Hammers de David Moyes ont éliminé leurs hôtes de la compétition.

Quelques jours plus tard en Premier League, Sancho s’est retrouvé relégué sur le banc des remplaçants. Solskjaer n’a même pas amené Sancho alors qu’Aston Villa a quitté Old Trafford avec les 3 points après une performance extrêmement impressionnante.

Certains des problèmes de Sancho dans son nouvel environnement ne sont pas de sa faute. Contre les Young Boys en Ligue des champions, le joueur large a été remplacé dans la première moitié du match après l’expulsion de l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka, sa confiance en prenant peut-être un coup.

Sancho a encore du chemin à parcourir pour faire sa marque dans un maillot United. Mais, avec quelques matches de plus à son actif, le jeune talent l’emportera sûrement.

Photo principale

Intégrer à partir de .