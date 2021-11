Hans-Joachim Watzke répond à la remarque de Rummenigge « dépoussiérer le trophée du championnat »

La semaine dernière, Karl-Heinz Rummenigge avait fait remarquer que le Bayern Munich était capable de « dépoussiérer le trophée du championnat » après avoir battu le SC Freiburg 2-1 au cours du week-end tandis que le Borussia Dortmund a perdu contre le RB Leipzig 2-1. C’était la troisième défaite de Dortmund de la saison de Bundesliga, après avoir déjà perdu contre Fribourg et le Borussia Mönchengladbach avant Leipzig. Ils ont également subi deux défaites en phase de groupes de la Ligue des champions contre l’AFC Ajax et l’écart du Bayern sur leurs rivaux acharnés en Bundesliga est désormais de quatre points, avec une différence de buts de 18 buts de mieux.

Rummenigge avait poursuivi en disant qu’il sentait toujours qu’il y avait un certain fossé entre les équipes du Bayern et de Dortmund, affirmant que «le BVB a faim de titres. Mais c’est toujours la qualité sur le terrain, et Bavaria est tout simplement en avance sur le jeu en ce moment. Plus récemment, Dortmund n’a pas été aidé par la blessure à long terme de l’attaquant prolifique Erling Haaland, mais ils ont toujours échoué à des moments où ils n’auraient vraiment pas dû.

Le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a récemment répondu aux remarques de Rummenigge, suggérant qu’elles étaient un peu injustifiées. « Le Bayern est le bienvenu pour le dire. Nous pensons différemment. Après que le Bayern soit allé 5-0 dans la coupe, je n’ai pas entendu un homme de Dortmund dire que nous étions déjà en train de polir la coupe ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré (Sport Bild).

Sur le papier, Dortmund a eu un adversaire un peu plus facile au deuxième tour à Ingolstadt, tandis que le Bayern a été un peu malchanceux d’avoir tiré Mönchengladbach si tôt, mais cela n’excuse certainement pas les mauvaises performances des champions en titre de Bundesliga à Borussia-Park avec ce qui était un onze de départ solide.

Watzke et Rummenigge se connaissent depuis un certain temps et comme Watzke l’avait révélé dans un livre qu’il avait récemment écrit intitulé Echte Liebe. Ein Leben mit dem BVB, Rummenigge a souvent servi de liaison entre Watzka et Uli Hoeness, qui n’ont jamais vraiment été d’accord. La rivalité entre les deux groupes de membres du front office s’est vraiment accélérée en 2012 après que Dortmund de Jurgen Klopp ait battu le Bayern lors de la finale DFB-Pokal et que Hoeness et Rummenigge se soient engagés à reprendre la domination nationale au Bayern à partir de ce moment. La finale de la Ligue des champions 2013 peu de temps après a été un autre moment marquant dans la rivalité profondément enracinée, pour laquelle Watzke n’a pas aimé la façon dont l’équipe a ensuite été déchirée par le départ de Mario Götze et de Robert Lewandowski.

Photo par Alexander Hassenstein/Bongarts/.

Même si Hoeness n’occupe plus un poste officiel de front office, il est prudent de supposer que ces joutes verbales légères entre Watzke et Rummenigge se poursuivront, tout en maintenant le plus grand respect les uns pour les autres.