Hans-Joachim Watzke s’extasie sur Joshua Kimmich du Bayern Munich et déplore la chute du Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund n’a pas connu une fin positive de la première moitié de la saison, et sa défaite contre le Hertha Berlin ce week-end les laisse à neuf points du Bayern Munich au classement de la Bundesliga avant les vacances d’hiver.

Le Borussia Dortmund n’a remporté que quatre de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, et leur victoire sur Besiktas lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions n’a pas suffi à les voir sortir du groupe, car leur sort avait déjà été déterminé. . Pendant une bonne partie de cette course, ils étaient sans Erling Haaland, mais il a marqué son retour à l’action une semaine avant la défaite 3-2 de Det Klassiker contre le Bayern.

Le Hertha Berlin n’a pas connu lui-même la meilleure des saisons, mais il a bien fait de sortir de la zone de relégation. Pourtant, le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré qu’il sentait que la fatigue de Dortmund était clairement évidente à la fin de ce qui était une «semaine anglaise» terne pour eux. « Nous n’avions plus une goutte de carburant dans le réservoir. Vous l’avez vu avec Erling, avec Marco, rien n’a fonctionné », a déclaré Watzke à Bild (via Sport1), ajoutant qu’il manquait « les quatre cinquièmes de la défense » à son équipe et déclarant que le terrain de Berlin était « indigne d’une équipe de Bundesliga ». Les conditions de terrain étaient tout aussi mauvaises pour le voyage du Bayern en milieu de semaine à Stuttgart, car il semble être un peu constant que les terrains de l’opposition ne semblent pas être au meilleur de leur forme lorsque le Bayern ou Dortmund viennent en ville.

Le résultat à Berlin était la dernière chose que Dortmund aurait voulu pendant la pause hivernale de la Bundesliga. Bien que ce soit une excellente occasion de se reposer et de se régénérer pour les joueurs de l’équipe, l’écart de neuf points derrière le Bayern sera de plus en plus difficile à rattraper dans le Ruckrunde, d’autant plus qu’il a déjà perdu une fois contre ses rivaux. Après la défaite contre Berlin, Watzke n’était pas intéressé à essayer de féliciter le Bayern pour avoir terminé la première moitié de la saison avec un écart de neuf points. « Cela dépend de la demande. Nous voulions nous rapprocher. Mais cela signifie aussi que le Bayern doit se rapprocher un peu plus. La façon dont ils jouent, vous ne pouvez pas vous en approcher », a-t-il expliqué.

Watzke a également déjà parlé franchement de son admiration pour Joshua Kimmich et estime que des joueurs de son calibre, et en avoir plus, sont la grande différence entre Dortmund et le Bayern. « 80 millions de différence de salaire, bien sûr, vous pouvez recruter dix joueurs de classe mondiale de plus. De plus, ils le font bien, ont le plus d’argent et le font bien », a-t-il déclaré. Il sait à quel point le double pivot de Kimmich et Leon Goretzka est vital pour le Bayern ainsi que pour l’équipe nationale allemande, mais se rend compte qu’il faudrait payer « 20, 25 millions d’euros de salaire » pour les avoir. « A partir de cette qualité, c’est difficile à faire », a-t-il déclaré, même s’il sait qu’ils sont « top, il faut simplement le dire », selon sa propre estimation.

Photo de Nico Paetzel/DeFodi Images via .

Dortmund a l’habitude de perdre certaines de ses meilleures stars au profit du Bayern, et avec les écarts financiers entre les deux clubs, Watzke sait que si Kimmich et Goretzka étaient tous les deux à Dortmund, ils seraient déjà partis. « Au Bayern, ils ont prolongé, chez nous, ils seraient probablement repartis », a-t-il déclaré, suggérant que leur succès les aurait amenés à partir pour le Bayern.