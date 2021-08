Hans Zimmer compose la musique du deuxième film de Soul Of Dune

Un peu plus de deux mois avant la sortie du très attendu Dune, compositeur de Denis Villeneuve Hans Zimmer a révélé qu’il avait fait deux partitions distinctes pour les films. Comme partagé par Le journaliste hollywoodien, Zimmer a créé une toute nouvelle partition pour le film, destinée à accompagner un livre intitulé The Art and Soul of Dune.

Écrit par la productrice exécutive de Dune, Tanya Lapointe, L’art et l’âme de Dune offrira un aperçu détaillé de la réalisation du film, y compris les processus de création de ses concepts de costumes, de conceptions environnementales et plus encore.

L’édition spéciale limitée de The Art and Soul of Dune inclura tout cela en plus d’une sélection d’autres matériaux exclusifs. Au-delà des améliorations de conception comme une couverture en tissu avec des symboles de la Maison des Atréides et Harkonnen ornés et estampés, le livre d’accompagnement sera accompagné d’une reproduction reliée en tissu de l’accessoire du livret d’instructions Fremkit créé pour le film avec 80 pages exclusives, inédites. art du film ainsi qu’un volume d’accompagnement exclusif intitulé Dune.

De plus, le livre présentera des interviews de Villeneuve, ainsi que des membres de la distribution comme Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et plus encore.

Disponible en streaming et à l’achat le même jour que la sortie du livre et du film (22 octobre), la partition de Zimmer pour The Art and Soul of Dune marque la première fois que le compositeur compose un livre.

Ce sera également la troisième bande originale que Zimmer fournira pour le film, après la sortie de The Dune Sketchbook (Musique de la bande originale) le 3 septembre et de la bande originale du film le 17 septembre, qui comprendra la première bande originale de Dune de Zimmer.

“Denis et moi avons convenu que les personnages féminins du film conduisent l’histoire”, a déclaré Zimmer dans un communiqué sur sa partition originale.

« La partition est donc basée principalement sur des voix féminines. Nous avons développé notre propre langage. La musicalité est extraordinaire, et ce n’est pas votre partition orchestrale normale.

L’année dernière, il a été révélé que Zimmer supervisait une chorale de 32 personnes sur FaceTime, enregistrant une reprise de “Eclipse” de Pink Floyd, que l’on peut entendre dans la première bande-annonce du film.

