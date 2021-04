Hans Zimmer essaie officiellement ses sonneries

La société de smartphones Oppo, basée à Dongguan, a fait appel au célèbre compositeur Hans Zimmer pour créer des sonneries pour son appareil Find X3 Pro.

Oppo et Hans Zimmer ont annoncé le partenariat via des vidéos promotionnelles et sur les réseaux sociaux, et l’accord semble avoir fait sensation sur les plateformes d’information chinoises. Cependant, la nouvelle de l’arrangement unique a pris un peu plus de temps à circuler à l’échelle internationale, probablement en raison du fait que la présence d’Oppo sur le marché est principalement concentrée en Chine, où elle a supplanté Huawei en tant que principale marque de smartphones en janvier 2021, selon Counterpoint.

«Heureux d’annoncer mon partenariat avec @Oppo. Inspiré par l’esprit de connexion, d’innovation et d’exploration du Find X3 Pro, j’ai créé cette composition ainsi qu’une suite de sons que vous pouvez trouver sur le combiné », a écrit Hans Zimmer, 63 ans, sur Twitter, en postant 30 secondes -longue composition avec le message.

Oppo – une filiale de BBK Electronics, qui commercialise également des produits sous les bannières Vivo, OnePlus et Realme, pour n’en nommer que quelques-uns – a publié une vidéo de près de 90 secondes mettant en vedette Hans Zimmer et centrée sur le partenariat.

«L’élégance du design vous mène automatiquement à quelque chose qui vous donne envie de faire quelque chose de positif», déclare le natif de Francfort dans le clip. «J’entends des couleurs. La fréquence de la lumière dans les visuels devient la fréquence du son dans la musique. Je veux que la sonnerie ouvre une porte qui dit: ‘Il y a la possibilité de ressentir quelque chose.’ »

Bien qu’aucune des parties n’ait divulgué publiquement les conditions financières du contrat, le compositeur Zimmer du Roi Lion, Dunkerque et The Dark Knight Rises revendique une valeur nette de 200 millions de dollars. Fait intéressant, le 19 fois nominé aux Grammy Awards (et quatre fois lauréat) a également précisé sur Twitter en mars qu’il avait conçu la musique pour ID, qui se présente comme «la plus grande agence de communication indépendante à service complet dans le domaine du divertissement».

On ne sait pas exactement quel sera l’impact des sonneries et des sons créés par Hans Zimmer sur les consommateurs et, par conséquent, sur les ventes d’Oppo, mais il va sans dire que les sonneries sont décidément moins populaires aux États-Unis et sur d’autres marchés aujourd’hui qu’elles ne l’étaient dans. le passé.

Aux États-Unis, la Recording Industry Association of America (RIAA) a révélé dans son rapport de fin d’année 2020 que «les sonneries et les rappels» avaient généré 20,2 millions de dollars sur l’année – en légère baisse par rapport aux 20,6 millions de dollars de 2019. Cette baisse a été relativement mineure, cependant, car les revenus de téléchargement unique ont chuté de 23,4 pour cent d’une année sur l’autre, contre une baisse de 13,4 pour cent pour les téléchargements d’albums et une chute de 12,4 pour cent pour les «autres numériques», y compris les téléchargements de musique-vidéo.