Hans Zimmer : l’œuvre interstellaire du compositeur de génie

Des mots tels que « génie » et « iconique » ne doivent pas être jetés à la légère, mais dans le cas de Hans Zimmer, les adjectifs sont bien choisis. Un sondage critique du Daily Telegraph publié en 2007 a placé le compositeur et magicien de la bande originale allemand sur sa liste, légèrement devant son collègue maître de la bande originale. John Williams, il réside donc dans la plus haute compagnie.

Né Hans Florian Zimmer, à Francfort-sur-le-Maine, le 12 septembre 1957, ce grand penseur de la musique a composé la musique de plus de 150 films, dont le dernier est peut-être le plus surprenant à ce jour. Sa partition tumultueuse pour Blade Runner 2049 est un travail soutenu tout aussi captivant que le film lui-même et, comme tous ses meilleurs efforts, complimente l’action. Même au moment de la rédaction, Hans est occupé à composer de la musique pour la suite 2019 du Roi Lion, reprenant sa contribution au film original de 1994.

Le Roi Lion original est une merveille. La bande originale, publiée par Walt Disney Records, était le quatrième album le plus vendu de l’année sur le Billboard 200 et la bande originale la plus vendue. Plus qu’un phénomène, c’est la seule bande originale de ce type à être certifiée Diamant (ce qui signifie qu’elle a été dix fois Platine). La partition complète n’a pas vu le jour sous forme instrumentale avant la réédition du 20e anniversaire de la bande originale, mais à ce moment-là, Hans Zimmer avait déjà l’Oscar de la meilleure musique de film originale dans son casier.

Zimmer est un homme de prédilection pour la musique de film épique : sa capacité à combiner le son électronique avec des sources organiques est l’un de ses traits gagnants, et son travail sur la franchise The Pirates Of The Caribbean a redéfini le genre. Pour Dead Man’s Chest, il a utilisé des rythmes électroniques, des orgues à tuyaux et des styles classiques expérimentaux, tandis que The Curse Of The Black Pearl a fait basculer l’ambiance sur un territoire différent.

Zimmer adore relever le défi d’associer des extravagances sonores à une action époustouflante. Sa partition pour Gladiator, sur laquelle il a travaillé avec la musicienne australienne Lisa Gerrard, visait la stratosphère avec des clins d’œil classiques à Gustav Holst et Richard Wagner, mais il est tout aussi brillant lorsqu’il puise dans l’ambiance d’un film plus léger, tel comme le western comique sous-estimé The Lone Ranger (avec Johnny Depp), dans lequel une approche plus ludique sape le pur plaisir et la fantaisie de l’aventure.

Malgré son esthétique manifestement étincelante, Hans n’est pas un snob dilettante. Il a joué un rôle dans le projet original Buggles, avec Geoff Downs et Trevor Horn dans la promo de 1980 pour ‘Video Killed The Radio Star’ (vêtu de noir et jouant d’un clavier), et il a même produit un single pour punk firebrands les damnés cette même année : ‘L’histoire du monde (partie 1)’.

Un perfectionniste diaboliquement exigeant et scrupuleusement ardent, il est peut-être, mais il comprend aussi les mérites du marché commercial. La tournée européenne de 2016 acclamée par la critique de Zimmer est arrivée à l’O2 Arena à guichets fermés dans la capitale tchèque de Prague, apportant avec elle une distribution de 72 musiciens, dont un chœur complet, un orchestre symphonique et son propre accompagnement de 21 pièces triées sur le volet. groupe, mettant en vedette le guitariste Johnny Marr (de la renommée des Smiths) et de nombreux amis et collaborateurs les plus proches du compositeur primé aux Oscars. Cette nuit-là, la foule de 17 000 personnes à guichets fermés a assisté à un incroyable spectacle en direct de musique de la carrière sans précédent de Hans, capturé pour la postérité sur le Vivre à Prague DVD et album live.

La carrière de Hans l’a vu prêter main-forte à certains des plus grands du cinéma, travaillant aux côtés de réalisateurs acclamés tels que Ridley Scott, Michael Bay et Christopher Nolan – travaillant plus récemment avec ce dernier sur le film de guerre épique Dunkerque. Live In Prague offre aux fans des films – et de l’œuvre du compositeur – le siège idéal pour voir le maestro musical en action, avec un spectacle de lumière immersif révolutionnaire, des visuels époustouflants et un son live primé à la pointe de la technologie production. Le modernisme classique ne va pas mieux que cela.

Compte tenu de sa vaste production et de sa nature incroyablement prolifique, il faudrait un livre ou trois pour documenter toute la carrière de Zimmer, mais nous aimons la chance de redécouvrir des merveilles telles que les époustouflants de science-fiction Inception et Interstellar, et les partitions de cet adorable corset de films amusants pour toute la famille, Madagascar et Madagascar : Escape 2 Africa.

Plus loin dans le temps se trouvent les partitions de Rain Man de Barry Levinson et de Renaissance Man de Penny Marshall, la victoire aux Grammy Awards 1986 pour Crimson Tide et la partition inoubliable de Zimmer pour Le prince d’Egypte. Ce dernier a été produit par DreamWorks Animation ; Zimmer est à la tête de la division musique de film aux studios DreamWorks à Universal City, en Californie, où il gravite lorsqu’il n’est pas installé dans son emploi du temps quotidien – de 13 heures jusqu’à très tard – dans son propre studio de Santa Monica. Ce dernier abrite sa société Remote Control Productions, Inc, où il nourrit et encadre d’autres jeunes talents pour les mettre sur la bonne voie dans le secteur de la bande originale de films.

De toute évidence un talent sage et généreux, Zimmer s’est également diversifié dans le monde de la musique de danse. L’un de ses amis et protégés est le multi-instrumentiste et as de la trance/big beat Antonius Tom Holkenborg, mieux connu dans les cercles musicaux sous le nom de Junkie XL, ou simplement JXL. Tom dit que les deux hommes s’entendent comme une maison de feu, échangeant des idées – et n’ayant jamais peur de se critiquer – l’un l’autre. Ils se sont récemment réunis pour Batman V Superman: Dawn Of Justice, Hans a suivi cela avec un score beaucoup plus discret pour The Last Face de Sean Penn.

Surtout, Hans comprend parfaitement le milieu pour lequel il est né. C’est ce frisson totalement immersif que les cinéphiles ressentent lorsqu’ils regardent les bandes-annonces d’un film qu’il a composé : des moments qu’il décrit comme « comme d’énormes cornes de brume au-dessus d’une ville, quelque chose qui dure quelques secondes et fait trembler les sièges du théâtre ».

En tant qu’enfant d’émigrés allemands qui s’étaient enfuis en Angleterre en 1939, Hans Zimmer connaît les ténèbres tout en valorisant l’optimisme, et a eu un impact véritablement mondial sur les mondes de la musique et du cinéma. Sa carrière a été des plus extraordinaires, récemment couronnée d’une partition pour l’épopée Planète Terre II racontée par David Attenborough.

Il est, comme il le dit, « un enfant du XXe siècle ». Mais, avec un état d’esprit du 21e siècle, il reste un talent surprenant qui continue de fournir les bandes sonores de nos vies.