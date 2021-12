Hans Zimmer parle de sa relation avec Jony Ive en interview

Le célèbre compositeur Hans Zimmer a récemment été interviewé par Zane Lowe sur Apple Music. Alors que la majeure partie de la conversation portait sur la carrière de Zimmer, ils ont également parlé de Spatial Audio – ce que le musicien semble beaucoup apprécier. Zimmer a également mentionné que Jony Ive lui avait envoyé de nouveaux écouteurs créés par l’ancien chef du design d’Apple.

Zimmer a déclaré à Lowe qu’il n’écoutait jamais ses propres bandes sonores « parce qu’elles sont généralement en stéréo ». Pourtant, pendant la pandémie, le compositeur affirme avoir reçu un cadeau de nul autre que Jony Ive. Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés en personne, Zimmer a révélé que je lui avais toujours envoyé « quelque chose » et cette fois, le cadeau était une paire d’écouteurs avec une note disant « J’ai fait ça ».

Selon le compositeur, il a fait l’expérience de Spatial Audio pour la première fois avec ces écouteurs et a été ravi de la technologie. Fait intéressant, lorsque Zimmer a contacté ses amis chez Dolby, on lui a dit que les mystérieux écouteurs « n’existent pas réellement ».

« Ces écouteurs arrivent et je les ai mis et ils sont incroyables et j’ai soudain réalisé: » Oh, nous pouvons faire de l’immersion. Nous pouvons faire du Dolby Atmos. Nous pouvons faire tout cela », et je téléphone à mes amis de Dolby et je leur dis : « Nous devons le faire. Je veux refaire toute la bande originale et je veux certainement refaire les CD et je veux faire toute cette expérience immersive », et j’ai téléphoné à Denis et j’ai téléphoné à tous mes gars et je me suis dit « Tu dois écouter ces écouteurs’, ce à quoi j’obtiens bien sûr la réponse, ‘Eh bien, ils n’existent pas réellement. Je pense que vous avez la seule paire. Donc, il y avait un peu de ça. »