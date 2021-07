Hansal Mehta engage le fils de Paresh Rawal, le petit-fils de Shashi Kapoor pour un thriller policier

in

Le petit-fils de Shashi Kapoor, Zahaan, et le fils de Paresh Rawal, Aditya, joueront dans le prochain thriller policier de Hansal Mehta, a annoncé le réalisateur. Cela marquera la première collaboration de Mehta avec son ami de longue date Anubhav Sinha sur le film, présenté comme un « grand thriller commercial d’action ». Sinha, un cinéaste de renom, produira le film.

Les deux acteurs principaux ont déjà suivi une formation épuisante de plusieurs mois pour se préparer à leurs personnages respectifs. Rawal a fait ses débuts à l’écran l’année dernière avec Bamfaad sur Zee5. Le film de Mehta marquera ses débuts au grand écran.

La sélection des acteurs s’est faite sur la base de leur talent d’acteur et de leur potentiel, aurait déclaré Mehta, ajoutant que compte tenu du sujet du film, il voulait de nouveaux visages pour celui-ci. Mehta a déclaré que les personnages joués par Kapoor et Rawal seraient complexes, ajoutant que le public les adorerait.

S’exprimant sur le casting de deux débutants, Sinha a déclaré que lui et Mehta voulaient des nouveaux arrivants parce qu’ils ne voulaient pas que les personnages aient un bagage de star attaché.

Dans un communiqué, Sinha a déclaré que Kapoor et Rawal apporteraient une énergie et une excitation nouvelles aux rôles. Il a ajouté qu’ils voulaient que de nouveaux acteurs jouent les rôles principaux dans cette histoire humaine parce qu’ils voulaient que le public ait l’impression de regarder des personnages plutôt que des stars. Sinha a déclaré que le tournage du film avait déjà commencé et a félicité les deux jeunes acteurs pour les efforts qu’ils ont déployés.

Mehta est surtout connu pour Shahid, CityLights et Aligarh et la série Web à succès Scam 1992: The Harshad Mehta Story, dont la suite devrait sortir en 2023.

