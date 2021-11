Hansen et Laporta, co-leaders à Dubaï avec un jour à faire

Le Danois Joachim Jansen et l’Italien Francesco Laporta, avec des cartons respectifs avec 67 coups (cinq sous la normale), ce qui les porte à un cumulatif de 197 (-19), ont été placés en tête du championnat AVIV Dubaï, appartenant au circuit européen, qui se joue au Fire Course, Jumeirah Golf Estates à Dubaï (EAU), un jour après la conclusion.

Hasen et Laporta ont arraché la tête au Français Antoine Rozner à la fin du troisième tour, qui a commencé avec un coup d’avantage sur les deux, mais avec un 69 est maintenant un coup de tête, à la troisième place.

Et que Rozner a parfaitement commencé, avec un ‘birdie’ dans le premier trou et un ‘eagle’ dans le 3. Mais ensuite il a payé un ‘double bogey’ dans le 5 et un ‘bogey’ dans le 12, pallié avec trois nouveaux oiseaux’.

Hasen et Laporta, quant à eux, sont passés du moins au plus, terminant tous les deux avec six oiselets et un seul bogey.

Le meilleur Espagnol est actuellement Alejandro Cañizares, avec 205 coups, huit des co-leaders, après une remarquable troisième carte avec 66 coups, avec six birdies.

En revanche, Jorge Campillo a coulé, avec un troisième tour avec 76 coups (+4), ce qui l’a porté à un total de 211.

Le Paraguayen Fabrizo Zanotti est allé à sa meilleure carte des trois journées, avec un 66 (-6), avec un ‘egale’, cinq ‘birdies’ et un ‘bogey’. Ajoutez 204 et partagez la vingt-quatrième place.