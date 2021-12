Hanser Alberto : Le favori pour remporter le MVP de la LIDOM

Nous entrons déjà dans la phase finale de la saison, atteignant un combat pour être l’une des quatre équipes qualifiées pour le Round Robin.

Il y a un joueur qui contribue à l’équipe de Géants du Cibao et il est devenu l’un des joueurs les plus précieux de notre ligue cette saison et c’est l’arrêt-court : Hanser Alberto.

Alberto, qui en est à sa cinquième saison après avoir été absent lors des deux précédentes, est arrivé avec un rythme fougueux et déterminé à contribuer à la cause des Géants. Il est démontré que cette saison du 27 octobre au 10 décembre : en 141 présences au bâton, il a arboré une moyenne au bâton de 0,340, avec 48 coups sûrs, 9 points produits, 8 doubles, 4 buts sur balles, 8 retraits au bâton et une moyenne de 0,372. bien au-dessus de la moyenne globale de 0,322 des Giants.

El Potro a une moyenne de slugging de .397, ce qui est supérieur à son équipe des géants qui a été de .364, réussissant à accumuler un OPS de .712 contre le .674 de l’équipe Franco-Corisano.

Dans quelles autres catégories El Potro est-il chaud ?

Il est devenu le premier joueur de son équipe avec la moyenne de points créée la plus pondérée (wRC +) à 163 et la moyenne de balles en jeu à .361, la plus élevée par rapport à son équipe à .311. Et qu’Alberto mène dans d’autres catégories qui le renforcent dans sa lutte pour le plus précieux, comme la moyenne pondérée sur la base (wOBA) avec .342, les victoires au-dessus du remplacement (WAR) de 5,67 et les courses pondérées au-dessus de la moyenne (wrAA ) de 8,76. Ces catégories peuvent être évaluées lors du premier choix des candidats MVP et de leur évaluation pour remporter ledit prix.

El Potro cette semaine a été trop chaud et décisif dans l’équipe Franco Corisano depuis le 5-10 décembre avec un AVG / OBP / OPS / BABIP de : .471 / .500 / 1.088 / .471, avec 8 Hits (Co-leader en la semaine), 2 doubles (co-leader de la semaine), 2 points produits, 1 but par balle et il n’a pas retiré des prises.

Le Potro est trop costaud, c’est une vraie machine à frapper. #GigantesDeVerdad pic.twitter.com/VPAlSmN1Yt – Gigantes del Cibao ® (@Gigantes_Cibao) 11 décembre 2021

Alberto est actuellement le leader de la moyenne au bâton, fait partie des dix meilleurs leaders de la moyenne sur base, leader des points marqués avec 25, leader des coups sûrs, troisième des doubles, leader de la WAR, leader de la wrAA et troisième de la wRC + avec quoi Ce qui montre qu’il a été un joueur complet pour les Giants dans toutes les statistiques.

Nous verrons comment cela se poursuit dans les derniers matchs restants cette saison, car il s’apprête à concourir pour le joueur le plus utile (MVP) de la saison qui est beaucoup discuté et qui peut continuer à aider la cause Giant dans le premier objectif qui est la qualification du tournoi à la ronde.

