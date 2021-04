Hansi Flick a admiré le combat du Bayern Munich lors de la défaite face au Paris Saint-Germain

De toutes les choses pour lesquelles le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, aurait pu critiquer son équipe après sa défaite 3-2 en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, la ténacité de l’équipe ne figurait pas sur la liste.

« L’équipe se bat sur le terrain pendant 90 minutes et n’abandonne jamais, c’est la qualité qui fait que l’équipe se démarque », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «L’équipe devient de plus en plus mince, mais nous en tirons le meilleur parti. Bien sûr, une ou deux personnes étaient bouleversées, mais nous devons convertir cette énergie pour pouvoir l’utiliser lors du match retour de mardi.

Thomas Müller était l’un des nombreux joueurs du Bayern Munich à avoir montré leur courage collectif contre le PSG. Photo par Alexander Hassenstein / .

Ce combat devra être omniprésent la semaine prochaine à Paris si le Bayern Munich veut trouver un moyen de dépasser les quarts de finale. Flick, cependant, n’apportera aucune énergie négative dans la conversation de la semaine prochaine. Le joueur de 56 ans continuera à regarder le bon côté: il dirige l’une des meilleures équipes de la planète, qui sait gagner dans un environnement difficile.

« Nous abordons toujours les matchs de manière positive et pouvons regarder positivement Paris et ferons tout pour arriver aux demi-finales », a déclaré Flick.