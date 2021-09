Hansi Flick a parlé à Thomas Tuchel de la façon de tirer le meilleur parti de Kai Havertz

Kai Havertz a été signé par Chelsea l’été dernier pour un montant record de 72 millions de livres sterling de Bayer Leverkusen. Sa première saison en Premier League a connu quelques bosses et il lui a fallu un certain temps pour s’installer à Stamford Bridge. Maintenant dans sa deuxième saison, il semble plus établi en Angleterre.

Havertz a inscrit le but vainqueur en finale de la Ligue des champions pour écrire son nom dans l’histoire. Cela a sans aucun doute fait des merveilles pour sa confiance et a mérité les éloges des fans. Une chose qui est incertaine est sa position sous Thomas Tuchel.

L’attaquant allemand a joué à plusieurs postes pour Chelsea depuis son arrivée, mais a sans doute été à son meilleur dans l’un des deux rôles derrière le 9 dans une formation 3-4-2-1. Le nouveau manager allemand Hansi Flick a révélé les conversations qu’il a eues avec le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, sur la façon de tirer le meilleur parti de Havertz. « J’ai échangé des idées avec Thomas Tuchel. Je peux bien imaginer qu’il peut aussi jouer au centre », a déclaré Flick dans une interview à Sport Bild.

«À mon avis, sa meilleure position se situe entre le neuf et le 10 et a la liberté de se laisser tomber et de se déplacer de manière fluide entre les deux positions. J’aime l’avoir dans des positions élevées, je ne veux pas l’avoir derrière le ballon et il se sent à l’aise entre les lignes et dans les poches étroites. a déclaré Tuchel expliquant ce qu’il pense que le meilleur rôle de Havertz sera à l’avenir.

Quant à Havertz, il a montré une incertitude quant à l’endroit où sa meilleure position était de retour lorsqu’il était utilisé comme faux neuf sous Tuchel. “Je joue quelque part à l’avant – numéro neuf, numéro 10, quelque chose entre les deux – pour être honnête, je ne sais pas à 100%”, a déclaré Havertz à l’équipe médiatique de Chelsea en mai.

Ce qui compte, c’est que Havertz adopte une approche ouverte de son football et soit prêt à s’adapter et à apprendre différents postes sous la direction d’un nouveau manager. L’attaquant allemand fait ce qu’il faut et peut voir les progrès réalisés.

Quant à Hansi Flick, il a maintenant une décision difficile à prendre. Où doit-il déployer le prodige du Bayer Leverkusen ? Flick aura certainement une excellente consultation de la part de son collègue manager allemand, mais beaucoup de choses sont inconnues car Flick vient tout juste de commencer à mettre la main sur l’équipe nationale et nous n’avons pas encore vu l’Allemagne de Flick en action. Peu importe où Flick utilise Havertz, il l’a certainement inclus quelque part dans ses plans.