Hansi Flick aime Mario Götze, mais l’Allemagne est contente de sa position

L’une des grandes histoires « Et si » de l’histoire du football allemand sera probablement la triste histoire de Mario Götze. Le héros de la Coupe du monde 2014 est vraiment l’une des histoires de malchance dans tout le monde du foot.

Ce dont il était capable par rapport à la façon dont les choses se sont déroulées est incroyable à examiner :

Et s’il n’avait jamais déménagé au Bayern Munich ? Et s’il était correctement diagnostiqué avec la myopathie plutôt que de se bagarrer pendant des années sans savoir pourquoi il ne se sentait pas bien ? Pourquoi n’a-t-il pas été pris dans un carrousel d’entraîneurs avec le Borussia Dortmund à son retour au club ?

De toute évidence, la chance n’était du côté de Götze dans aucune de ces situations. Et cela ne s’améliorera pas car Hansi Flick a récemment évalué un retour potentiel en équipe nationale allemande pour l’homme du PSV Eindhoven.

« Sa position, la qualité est tout simplement très élevée ici, j’ai presque une offre excédentaire ici », a déclaré Flick à kicker.

Flick est un fan bien connu de Götze et pense toujours que le joueur a de grandes compétences. Flick est même allé jusqu’à essayer de convaincre le Bayern Munich de le signer, mais ne rappellera probablement pas Götze en Allemagne de si tôt.

Avec Thomas Müller, Marco Reus, Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Kai Hvertz, Timo Werner et Florian Neuhaus tous capables de remplir le rôle de milieu de terrain offensif, Götze est vraiment pris dans un jeu de chiffres… et plus de malchance.