Hansi Flick apparaît comme le premier choix de Laporta pour remplacer Koeman à Barcelone – rapport

Le président de Barcelone, Joan Laporta, aurait fait de l’entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick son objectif principal pour remplacer Ronald Koeman en tant qu’entraîneur de la première équipe.

Selon Gerard Romero de RAC1, Laporta a été en contact avec Flick qui était «réceptif» à l’approche et n’a pas encore trouvé d’accord avec l’Allemagne.

Il a été largement rapporté que Flick remplacera Joachim Low en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale après les Euros, mais il semble qu’un accord ne soit pas encore signé, scellé et livré.

Ce n’est pas la première fois que le Barça est lié à Flick. ESPN a rapporté une histoire similaire il y a une semaine, mais a affirmé que les Catalans avaient été informés que l’entraîneur était «sur le point» de conclure un accord avec l’Allemagne.

Pendant ce temps, Joan Laporta a promis de grands changements au Camp Nou hier soir lors du gala de la Festa de L’Esport Català.

Le président a déploré la “manière incompréhensible” que le Barça avait raté le titre et a ajouté qu’il prendrait des décisions la semaine prochaine “pour construire une équipe plus compétitive l’année prochaine afin de gagner la Ligue des champions et la Liga.”