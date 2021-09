Hansi Flick appelle à des améliorations malgré la déroute de l’Allemagne sur l’Islande 4-0

L’Allemagne a remporté trois victoires sur trois pour commencer le mandat de Hansi Flick en tant que manager avec sa victoire 4-0 sur l’Islande à Reykjavík. Les buts de la star du Bayern Munich Serge Gnabry, Antonio Rudiger, Leroy Sane et Timo Werner ont donné à Die Mannschaft les trois points, consolidant ainsi leur place à la première place du groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA après six matches disputés.

Alors qu’il s’agissait d’un autre affichage dominant par ce que lit la ligne de score finale, Flick a encore vu de nombreux domaines où il pensait que son équipe aurait pu faire beaucoup mieux et devra être meilleure lorsqu’elle fera face à des adversaires plus forts. S’exprimant après le match (Tz), il a souligné que l’Allemagne n’était toujours pas à 100%, même après trois résultats très positifs en qualifications pour la Coupe du monde. « Nous avions quelques unités d’entraînement, c’était notre objectif. Nous avons fait un pas en avant. Nous ne sommes pas encore à 100%, mais j’ai hâte. Les gars mettent en œuvre ce que nous imaginons », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l’affrontement contre des blocs défensifs serrés, compacts et profonds, l’Islande n’était pas très différente du Liechtenstein et de l’Arménie. Il était clair que l’Allemagne allait devoir faire preuve de patience pour briser les lignes et tenter sa chance lorsque les opportunités se présentaient. Bien qu’il ait marqué quatre fois contre le bloc plus profond de l’Islande, Flick a estimé que les dernières balles du tiers offensif n’étaient pas assez bonnes et qu’elles n’arrivaient pas assez souvent. L’Allemagne ferait bien d’entrer dans les bonnes zones, mais souvent la balle finale n’arriverait pas au bon moment, voire pas du tout, ce sur quoi il veut travailler. « La passe finale. La conviction que vous voulez en faire l’objectif. Les balles de puces arrivaient souvent, mais pas la passe croisée. Nous devons travailler là-dessus », a-t-il souligné.

Le but de Gnabry était peut-être un bon exemple de ce à quoi Flick s’attend. La balle lobée de Niklas Sule au-dessus de la surface a trouvé Joshua Kimmich juste au bord de la surface, et Sane a envoyé une belle balle pour la première fois à Gnabry au deuxième poteau après que Kimmich lui ait licencié. Ce croisement de Sane est quelque chose que Flick veut probablement voir plus.

Dans l’ensemble, le score de 4-0 était peut-être un peu dur pour une équipe islandaise qui a créé sa juste part d’occasions, en particulier sur les contre-attaques, dont Flick a pris note. « Je ne peux que les féliciter, ils ont de la vitesse dans leur jeu. S’ils continuent dans cette voie, ils se développeront bien », a-t-il déclaré.

Alors que l’homme de Chelsea a trouvé le fond des filets, en partie grâce au fait que Kai Havertz n’a pas touché le ballon en traversant la ligne de but, Werner a raté une occasion radieuse à la 61e minute à environ 7 mètres. Il a mis son effort bien au-dessus de la barre transversale après que Lukas Klostermann l’ait trouvé grand ouvert dans la surface. Ce n’était pas faute d’avoir essayé ou d’être dans la bonne position au bon moment, mais ce n’était certainement pas la seule chance que Werner a gâchée dans le trio de qualifications de l’Allemagne cette pause internationale. Pourtant, il est inscrit sur la feuille de match dans les trois et Flick voit cela comme un pas dans la bonne direction. « Timo a joué les trois matchs en 90 minutes, cela a certainement demandé beaucoup de force. Il a également marqué à chaque match. À cet égard, il est sur la bonne voie », a-t-il souligné.

Photo par Alex Grimm/.