Hansi Flick cherche à ramener un football passionnant en Allemagne

Aujourd’hui marquait la première journée officielle de Hansi Flick à l’aide de l’équipe nationale de football d’Allemagne. L’ancien manager du Bayern Munich, 56 ans, était le choix naturel pour succéder à Joachim Löw.

Une chose que Flick dit vouloir changer immédiatement est l’état d’esprit de l’équipe car il veut mettre en œuvre un style de jeu offensif et excitant pour Die Mannschaft.

« Pour moi, être l’entraîneur national est une énorme responsabilité que j’attends avec impatience. Je ferai vraiment de mon mieux pour que nous puissions à nouveau jouer à un football passionnant », a déclaré Flick au site Web de la DFB (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans allemands – dont beaucoup ont déploré le style de jeu de l’équipe au cours des quatre dernières années. Comme les sélections de l’équipe et le style d’entraînement, l’offensive de l’Allemagne était devenue trop obsolète et a laissé beaucoup de gens frustrés et avides de changement.

Maintenant, le changement s’est produit et de nombreux fans ont hâte de voir la suite.