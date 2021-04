Hansi Flick compare la liste épuisée des blessures du Bayern Munich à un casse-tête qu’il doit résoudre contre le PSG

Lors de sa conférence de presse plus tôt dans la journée, l’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, a comparé la situation de blessure de son équipe à un casse-tête qu’il doit résoudre avant le match de Ligue des champions de mardi avec le Paris Saint-Germain.

«J’ai toujours aimé les puzzles. Je ne m’inquiète pas de savoir qui jouera trois jours avant le match. Après l’entraînement final, vous savez à quoi vous attendre », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «Nous savons ce qui peut arriver, comment nous voulons jouer. Lorsque vous avez plus de joueurs disponibles, il est parfois plus difficile de résoudre le casse-tête. Donc, quand vous avez moins de choix, moins de pièces dans le puzzle, et c’est un peu plus facile. »

La pièce clé du puzzle qui manque est Robert Lewandowski. Flick a abordé la difficulté de remplacer l’efficacité et la précision de son attaquant vedette autour du filet.

«Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer au match aller, mais nous n’avons pas agi de manière aussi décisive devant le but. Nous devons faire mieux que cela. Nous ferons tout notre possible pour nous qualifier pour les demi-finales », a déclaré Flick. «Nous nous concentrons sur le match retour depuis mercredi dernier. Nous avons besoin de la même efficacité que Paris a eu demain contre nous, alors je suis de bonne humeur.

Flick sait qu’un joueur qui pourrait être une pièce clé pour résoudre le puzzle – et pour une victoire – est Leroy Sane.

«Leroy est un joueur différent. Il a été blessé pendant une longue période, mais maintenant il réalise d’excellentes performances », a déclaré Flick. «Je suis très content de lui, il peut faire la différence et faire tourner les matchs.»